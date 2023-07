Wir besuchen jetzt oft die Hilton Hotels, seitdem wir „Diamond“ sind und dadurch gute Vorteile haben. Das Hilton Warsawa, dass wir buchen, soll zentral in der Innenstadt liegen. So richtig zentral wie z.B. das Bristol ist es aber wirklich nicht!

Hilton Warschau Corner Room

Da die Flugtickets nach Nursultan mit LH ex Warschau nur 1/3 soviel kosteten wie ab Berlin, entschieden wir uns nach Warschau zu fliegen und uns die Stadt anzugucken. Durchaus lohnenswert.

In Warschau gibt es Uber, FreeNow und Bolt. Uber scheint hier am teuersten zu sein, während Bolt am preiswertesten war, aber lange brauchte, um zu kommen. Wir zahlten am Flughafen für einen 6-Sitzer (alter US-Van) ohne Klimaanlage bei 30°C Aussentemperatur, dafür mit lauter polnischer Schlagermusik des nicht englisch sprechenden Fahrers 60 Zloty / 13,50 € zum Hilton.

Wir kommen am Hilton an und niemand ist da. Wir tragen aus dem Wagen unser Gepäck ins Hotel. Hier hilft uns die nette Kirgisin vom Empfang weiter. Zusammen mit ihrer polnischen Managerin bekommen wir auf – freundlich insistierender – Nachfrage eine sogenannte Eck-Suite, was aber wohl eher ein „Corner Room“ ist. Dann tragen wir unser Gepäck in den 18. Stock.

Reserviert hatte ich ein King Deluxe City View, der sich vom normalen King dadurch unterscheidet, dass er etwas höher liegt. Auf Nachfrage wurde mir zuerst ein Business Zimmer angeboten und dann ein gleich teurer Corner Room, der etwas größer wie die ursprüngliche Kategorie ist und ca. 12 €/Tag mehr kostet. Das Zimmer ist soweit okay. Ich frage mich nur, wie sich das Hilton von einem Motel One unterscheiden will, wenn es kaum mehr als ein Motel One bietet. Ausser einem hohen Preis, 210 €/Nacht ohne Frühstück.

Hotel Review: Hilton Warschau

Bemerkenswert war der im Verhältnis kleine Fernseher und dass es keine Ablageflächen für Hemden etc im Schrank gab. Ansonsten ein ziemlich normales King Size Zimmer. Im Bad gab es neben der Dusche auch eine Badewanne.

Kurios: Kinder unter 4 dürfen gar nicht in den Pool und bis 16jährige nur Samstag und Sonntag von 13 bis 16 Uhr. Dabei hatte ich das Hotel extra wegen des Pools gebucht!

Einen Obstkorb oder Schokolade, Wein, etc gab es nicht. (Eigentlich sollten Diamond ein Geschenk bekommen!). Sowieso ist das Zimmer recht kahl: Kein Stift, kein Block am Telefon. Kein Schuhanzieher oder sonst irgendetwas. Im Bad für drei Gäste 2 große und 2 kleine Handtücher, 2 Waschlappen und eine Duschhaube. Ansonsten große Flaschen an die Wand geschraubt. Keine Q-Tipps, Make up pads oder sonst etwas. Das versprochene Kinderbett kam gar nicht.

Die Executive Lounge befindet sich im Erdgeschoß. Ganz witzig ist, dass sie auch eine Terrasse hat, auf der man draussen sitzen kann. Ausser zwischen 18 und 20 Uhr, dann ist die Happy Hour mit etwas Essen und Alkohol, bietet die Lounge mit ein paar Keksen, Schokoriegeln und alkoholfreien Getränken recht wenig. Aber noch mehr als manch andere Lounge, wie z.B. die vom Luxury Hotels in Bratislava.

Frühstück, obwohl das Schild es sagt, gibt es schon seit Januar nicht mehr in der Lounge.

Das HighSpeed Internet für Diamonds ist solala. Download: 27,73 Mbit/s und Upload 29,43 Mbit/s. Das normale Internet müsste also deutlich langsamer sein!

Ein großes Problem im Haus ist die „ist mir egal“ Einstellung und der schlampige Umgang mit der Hygiene. In der Lounge wollten wir einen Kaffee nehmen. Die Milch war sauer. Dann guckte ich mir die Maschine an. Komplett verdreckt, besonders der Schlauch. HACCP ist ein Fremdwort. Morgens gehen wir zum Frühstück, da kommt gerade das Zimmermädchen auf unsere Etage. Als wir zurückkommen, ist sie wieder weg. Flur fertig. Sie hat das Bett gemacht und die nassen Handtücher, die in der Badewanne lagen, zusammengefaltet wieder hingelegt. Leere Wasserflaschen blieben auf dem Boden liegen.

Beim Frühstück – es gibt eine Sektion nur für Gold/Diamond Mitglieder, die aber trotzdem dort keinen Vorteil bekommen – stehen 5 Gläschen Marmelade auf dem Tisch. Am ersten Tag waren die unterschiedlich. Jetzt gibt es 2x Honig und 3 x Blaubeere. Ist doch egal. Fünf Gläschen war der Auftrag. Niemand kontrolliert oder erklärt es den jungen Mitarbeitern.

Nach meiner Beschwerde wegen der sauren Milch, stand am Abend ein Obstteller und ein Entschuldigungsbrief auf dem Zimmer. Am nächsten Tag war die Milch noch schlimmer ausgeflockt, aber sie schmeckte nicht sauer, so dass ich erst einmal nichts merkte. Erst am Ende hatte ich den Mund voller Milchkrümel … Ich habe dann nichts mehr gesagt. Kaffee tranken wir dann für 16 PLN gegenüber im Cafe Vita.

Hilton Warschau

Nach dem sich meine Frau wegen des kaum gereinigten Zimmers beschwerte und sie darum bat, dass nach 12.30 Uhr das Zimmer mal richtig gesäubert wird, kam umgehend das Zimmermädchen und hat das Zimmer auf Standard gebracht!

Bis auf die Rezeption wird im Allgemeinen kaum oder sehr schlecht englisch gesprochen, was erstaunlich ist, da die Mitarbeiter jung sind.

Die Lage ist für Touristen nicht so optimal. Vielleicht für Casinogänger – Spielcasino ist im Haus – oder Businessbesucher ist es gut. Touristisch interessante Ecken sind immer mit 20 Minuten Fußweg verbunden.

Fazit: Wenn ich nicht die Tage zum Erhalt meines Diamond-Statuses benötigen würde, würde ich hier wohl nicht schlafen. Auch sonst wohl eher in einem anderem Hilton Haus. Preis-Leistung stimmt nicht.

Da ich das Turkish Airlines Angebot auf die Malediven (1090 € / Business Class – aber ab WAW) gebucht habe, habe ich für die nächste Reise jeweils das 5-Sterne Renaissance Hotel auf dem Flughafen für 112 € fully flex gebucht. Ich buche jetzt immer eine Nacht vor Abflug ein Hotel, damit es nicht zu stressig wird, wenn ich auf zwei verschiedenen Tickets fliege und mein erster Flieger zu spät kommt, dass ich den Anschlussflug nicht erreichen werde. So komme ich den Tag vorher, schlafe am FlughafenHotel und fliege am Folgetag.

