Lissabon ist ein gutes Ziel für Familien mit Kindern, die einen abwechslungsreichen Urlaub erleben möchten. Die Stadt bietet eine Mischung aus Kultur, Wissen, Natur und Unterhaltung.

Cristo Rei Lissabon

Mit einer Vielzahl kinderfreundlicher Aktivitäten und der historischen Straßenbahn als praktisches Fortbewegungsmittel, ist Lissabon ein Ort, an dem sich Familien willkommen fühlen. Auch Essensmässig bietet Lissabon einiges, wie z.B. das Belcanto.

Top 5 Aktivitäten für einen Familienurlaub in Lissabon

Unterwasserwelt im Ozeanarium entdecken

Faszinierende Unterwasserwelten, Meeres- und Landbewohner sowie Flora und Fauna – das gibt es im Ozeanarium zu sehen. Als größtes Indoor-Aquarium Europas beherbergt es eine Vielzahl von Meerestieren aus verschiedenen Teilen der Welt: den Nordatlantik mit Felsenküste, die antarktische Küste, den Pazifik mit Seetangwäldern und den Indischen Ozean mit tropischen Korallenriffen. Kinder können hier staunend durch Tunnel laufen und hautnah exotische Meereslebewesen beobachten. Tickets für das Oceanário de Lisboa kosten für Kinder bis zwölf Jahre 15 Euro. Erwachsene zahlen 25 Euro.

Experimentierspaß im interaktiven Wissenschaftsmuseum Pavilhão do Conhecimento

Für kleine Wissenschaftsfans ist das Pavilhão do Conhecimento ein Ort zum Experimentieren und Lernen. Dieses interaktive Wissenschaftsmuseum lädt Kinder jeden Alters ein, auf spielerische Weise die Welt der Naturwissenschaften zu erkunden und zu verstehen. Von spannenden Experimenten bis hin zu fesselnden Ausstellungen – im Pavilhão do Conhecimento warten vielseitige Lernerfahrung auf die ganze Familie. Familienkarten kosten 25 Euro. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder bis elf Jahre kosten sieben Euro und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen acht Euro.

Lissabon vom Boot aus genießen

Um Lissabon aus einer anderen Perspektive zu erleben, können Familien eine Bootstour auf dem Tejo unternehmen. Die Schönheit des Flusses und die Aussicht auf die Stadt sorgen für ein unvergessliches Erlebnis, egal ob am Tag mit Blick auf die bunten Häuser oder mit abendlicher Beleuchtung. Mit der Straßenbahn können Familien mühelos vom Zentrum aus zum Tejo an den Hafen gelangen. Bootstouren starten unter anderem am Schiffsterminal Sul Sueste mit verschiedenen Bootsunternehmen. Außerdem bietet das Terminal zwei Cafés, eine Terrasse sowie das Tejo-Zentrum, in dem sich Gäste durch Multimedia-Präsentationen umfassend über den Tejo informieren können. Das Zentrum ist täglich von zehn bis sieben Uhr geöffnet und der Eintritt ist frei.

Das Reich der Tiere im Zoo Lissabon kennenlernen

Ein weiteres Highlight für Familien ist der Lissabonner Zoo Jardim Zoológico de Lisboa. Er beheimatet 2.000 Tiere und 400 verschiedene Arten. Mit großzügigen Gehegen und einem pädagogischen Ansatz sorgt der Zoo Lissabon nicht nur für Unterhaltung und Staunen, sondern auch für eine lehrreiche Begegnung mit der Tierwelt für junge Entdecker. Für Kinder bis zwölf kostet ein Ticket 17 Euro und für Erwachsene 27,50 Euro.

Ein Tag am Sandstrand in Cascais

Nicht zuletzt dürfen entspannte Stunden in Lissabon nicht fehlen – etwa bei einem Tag am Strand in Cascais. Das traditionelle und charmante Fischerstädtchen liegt mit knapp 25 Kilometern Entfernung ganz in der Nähe des Zentrums von Lissabon. Es verspricht Spaß und Erholung für Urlauber und lockt mit seinen traumhaften Stränden auch gerne Einheimische an. Nicht zuletzt dank der guten Verbindungen mit dem Zug vom Lissabonner Bahnhof Cais do Sodré entlang der Küste bis nach Cascais.

Lissabon Tipps im Gourmet Report

Immer aktuell mit dem sonntäglichen Newsletter des Gourmet Reports!

Top 5 Aktivitäten für einen Familienurlaub in Lissabon Zusammenfassung Top 5 Aktivitäten für einen Familienurlaub in Lissabon: Lissabon ist ein gutes Ziel für Familien mit Kindern, die einen abwechslungsreichen Urlaub erleben möchten. Die Stadt bietet eine Mischung aus Kultur, Wissen, Natur und Unterhaltung. Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)