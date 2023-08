Sommerurlaub? Nicht im Restaurant „Zwischengrün“, das alle Daheimgebliebenen mit dem nächsten hochkarätigen Gastkoch-Event verwöhnt! Am 12. August ab 18 Uhr gibt sich Sternekoch Max Strohe, Küchenchef im Berliner Szenerestaurant „tulus lotrek“ die Ehre und verzaubert seine Gäste mit einem einfallsreichen 7-Gänge-Menü. Für die Weinbegleitung zeichnet ein ausgewiesener Kenner der Region verantwortlich: Christian Thoma aus dem „cum tempore“ in Regensburg.

tulus lotrek, Berlin: Gastgeber des Jahres: Ilona Scholl mit Partner und Küchenchef Max Strohe

Ort des kulinarischen Stelldicheins: der idyllische Innenhof des Minoritenhofs in Sinzing.

Das Menü, das Max Strohe am 12. August im „Zwischengrün“ serviert, lässt die Freunde guten Geschmacks aufhorchen, denn es enthält Komponenten und Zutaten, die man so nicht alle Tage in der Oberpfalz findet.

Pro Person kostet der Abend 195 Euro (exkl. Weinbegleitung). Reservierung unter der Rufnummer

09 41 - 46 39 38 31 31 oder per Mail unter post@zwischengruen.restaurant.

Max Strohe: Küchenchef mit Stern und Bundesverdienstmedaille

Max Strohe eröffnete das Berliner Szene-Restaurant „tulus lotrek“ (eine Verballhornung des Malernamens Henri de Toulouse-Lautrec) 2015 zusammen mit seiner Lebensgefährtin Ilona Scholl. 2017 erkochten die beiden ihren ersten Michelin-Stern. Seit 2019 duelliert sich der rührige Küchenchef auch immer wieder in TV-Kochshows wie „Kitchen Impossible“ und „Ready to beef!“ oder tritt darin als Juror auf.

2021 erhielten Max Strohe und Ilona Scholl die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie. Am Beginn des ersten Lockdowns hatten die beiden die Initiative „Kochen für Helden“ auf die Beine gestellt und täglich rund 1000 warme Mahlzeiten für Menschen in systemrelevanten Berufen, vor allem in Kliniken, gekocht. Deutschlandweit schlossen sich viele weitere Restaurants der Initiative an.

Gastkoch-Events im „Zwischengrün“

Warum in der Ferne speisen, wenn das Gute liegt so nah? Getreu diesem Motto lädt das Restaurant Zwischengrün im Gut Minoritenhof seit 2022 Spitzenköchinnen und -köche aus ganz Deutschland ein, um in Sinzing zu kochen. 2022 zählten große Namen wie Bobby Bräuer („EssZimmer“ München, zwei Michelin-Sterne) zur Garde der Gastköche.

Freuen können sich die Liebhaber kulinarischer Genüsse auch schon auf das nächste Gastkoch-Event am 1. Oktober 2023. Dann schwingt Tim Raue, Küchenchef des bestbewertesten deutschen Restaurants (50best), „Restaurant Tim Raue“ in Berlin, den Kochlöffel im „Zwischengrün“.

Das „Zwischengrün“

Ein Stück weit draußen, aber nicht aus der Welt – feine Kochkunst, aber ganz familiär: so positioniert sich das Restaurant „Zwischengrün“, das Martin Kagerer in Sinzing bei Regensburg betreibt. Die Donau im Blick und den Golfplatz Gut Minoritenhof im Rücken, kredenzt Martin Kagerer mit seinem Team die passenden Gaumenfreuden zu einem Ausflug ins Grüne, einer Pause vom Alltag und fürs Catering. Je nach Wetter wird im Restaurant oder im begrünten Innenhof gespeist.



Restaurant Zwischengrün

Minoritenhof 1

93161 Sinzing b. Regensburg

Telefon: 09 41 - 46 39 38 31 31

E-Mail: post@zwischengruen.restaurant

Homepage: zwischengruen.restaurant

Öffnungszeiten: Di - Sa 11 - 21 Uhr / So 11 - 19 Uhr

