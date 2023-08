Vergangene Woche wurde dem Waldgasthof Buchenhain in Baierbrunn (Bayern) feierlich das Qualitätssiegel „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ überreicht, erneut mit der höchsten Klassifizierung von drei Rauten.

Brotzeitbrett im Waldgasthof Buchenhain

Das Siegel ist ein verlässlicher Qualitätskompass bei der Suche nach authentischen und ausgezeichneten Wirtshäusern, in denen die weltweit beliebte bayerische Wirtshauskultur erlebt werden kann.

Die Klassifizierung „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern e.V.. 38 Betriebe aus ganz Bayern bekamen bei der feierlichen Verleihung im Festsaal des Hofbräukellers ihre Urkunden von DEHOGA-Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer und der Bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber verliehen.

In ihrer Ansprache betonte Kaniber, dass die Betriebe stolz auf diese Auszeichnung sein können, da sie den Gästen zeigt, mit welcher Begeisterung sie sich für die bayerische Küche einsetzen und dabei auf höchste Qualität sowie heimische Produkte setzen. DEHOGA Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer führte aus: „Die Auszeichnung ist ein Aushängeschild für den Betrieb. Die Betriebe garantieren ein authentisches, eng regional vernetztes und ausgezeichnetes Wirtshauserleben im Sinne gelebter Nachhaltigkeit und arbeiten Hand in Hand mit Landwirten aus der direkten Umgebung. Das Qualitätssiegel „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ ist ein verlässlicher Qualitätskompass für Gäste wie Mitarbeiter, die sich an ausgezeichneten Unternehmen orientieren.“

Die Gastgeber Rina den Drijver und Stefan Kastner mit Angela Inselkammer (l.) und Michaela Kaniber (r.)

Um die Klassifizierung zu erhalten, müssen sich die Wirte in vier verschiedenen Kriterien beweisen: der Produktqualität, der Servicequalität, vor und hinter den Kulissen. Geprüft werden neben dem Speise- und Getränkeangebot sowie der Warenherkunft auch die Gasträume, die Gesamterscheinung und die Küchen-, Lager- und Sanitärräume. Erst wenn das Gesamtbild stimmig ist, wird das Siegel verliehen, und je nachdem, wie gut in jeder Kategorie abgeschnitten wurde, ergibt sich daraus die Anzahl der Rauten.

Mit der Auszeichnung darf sich der Waldgasthof Buchenhain bereits seit mehreren Jahren schmücken – ein Zeichen dafür, dass die Küche unter der Leitung von Küchenchef Carsten Wiedecke viel Wert auf Qualitätssicherung und hohe Standards legt. Das Restaurant mit Biergarten und Hotel im Süden von München begeistert seine Gäste mit regionalen Klassikern, bayerischen Schmankerl und hauseigenen Kreationen, stets begleitet von einer wechselnden Tageskarte. Die Zutaten, die aus dem nahen Umland bezogen werden, überzeugen dabei nicht nur in der Qualität, sondern auch im Geschmack. Und dank hauseigenem Weinkeller findet auch jeder sein passendes Lieblingsgetränk zum Menü – es muss nicht unbedingt das klassische Bier sein.

Liste aller ausgezeichneten Restaurants in Bayern

Der Waldgasthof Buchenhain liegt im Süden von München und umfasst ein traditionsreiches Hotel mit hauseigenem Biergarten. Vor circa einem Jahrhundert wurde der Betrieb erstmals als Sommerschankwirtschaft geführt. Im Jahr 1969 wurde unter Antonie Kastner, Tochter von Anton Ley, welcher im Jahr 1906 erstmals die Konzession für den Gaststättenbetrieb erhielt, das Hotel eröffnet. Der Waldgasthof wird seit 2011 erfolgreich von den Inhabern Rina den Dríjver und Stefan Kastner geleitet. Das Haus präsentiert sich im traditionell bayerischen Landhausstil und überzeugt mit gemütlich, charmant eingerichteten 41 Zimmern und einem Apartment. Die Küche des Gasthofs reicht von schmackhaften, regionalen Schmankerln bis hin zu aufwändig kreierten Gerichten des Küchenchefs Carsten Wiedecke. Das Qualitätssiegel „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ mit der Höchstanzahl der drei Rauten bestätigt dies. Ein exzellent sortierter Weinkeller, mit Raritäten aus aller Welt befindet sich unter den einladend dekorierten Speiseräumen. Mit einer Gesamtkapazität von etwa 800 Plätzen thront vor dem Eingang des Gasthofs der allseits beliebte hauseigene Biergarten. Über das gesamte Jahr hinweg finden sowohl im Gasthof als auch im Biergarten verschiedenste Veranstaltungen von Live-Musik Abenden bis hin zu saisonbedingten Feierlichkeiten statt. Fester Bestandteil des Eventprogramms sind das Oldtimertreffen, das Waldfest und die Buchenhainer Waldweihnacht. Gäste reisen von weit her, um neben der Qualität des Gasthofs auch die umliegende Natur, wie den Forstenrieder Park, das Fünf Seen Land oder das Isarhochufer zu genießen.

