Eine Kombination aus Frühstück und Mittagessen – der Brunch – wird überall immer beliebter. So auch in Palma, der Stadt, die für ihre Schönheit, Geschichte und ihren mediterranen Charme bekannt ist.

Brunch in Palma de Mallorca

Liebhaber der Gastronomie erfreuen sich hier einer großen Vielfalt an Möglichkeiten für einen außergewöhnlichen Brunch, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist – von modernen Restaurants bis hin zu Lokalen mit jahrhundertealter Tradition. Hier sind die besten Orte für einen Brunch in Palma:

1. Boira

Mit dem Restaurant Boira findet man einen interessanten Ort, um zu brunchen und dabei einem Saxophonisten zuzuhören, der live spielt. Der Name dieses Lokals stammt von der ehemaligen Fabrik für hydraulische Fliesen, die sich in dem Gebäude Can Boira befand. Boira befindet sich im Erdgeschoss des Hotels Nou Baleares im Zentrum von Palma. Boira, ein modernes und stilvolles Restaurant, ist die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einem innovativen gastronomischen Erlebnis sind. Das Brunch-Menü bietet eine Kombination aus mediterranen Aromen und internationalen Einflüssen. Die kreativen und gut präsentierten Gerichte erfreuen sowohl das Auge als auch den Gaumen.

2. Santina

Im Herzen von Palmas Soho, dem Viertel Santa Catalina, wo es zahlreiche Frühstücks- und Mittagsangebote gibt, findet der kulinarische Reisende das Santina. Hier profitiert man von einer entspannten Atmosphäre, Wohlfühlambiente und kann dabei einen Drink genießen. Die Speisekarte bietet eine gesunde internationale Küche – mit frischen, natürlichen Produkten und vielen veganen und glutenfreien Optionen – die auch zum Mitnehmen geeignet sind. Von hausgemachtem Gebäck und Kuchen über Avocado- oder Lachstoast, Sandwiches und Salaten bis hin zu Obstbowls, Bagels und Burger.

3. Mama Carmen’s Coffee & Bakery

Mama Carmen’s, ebenfalls in Santa Catalina aufzufinden, ist ein charmantes Café und eine Bäckerei, die hausgemachte Aromen mit einem modernen Touch verbindet. Das Café hat einen Hauch von Vintage und legt großen Wert auf gesunde Produkte. Zum Brunch gibt es köstliches, frisch gebackenes Gebäck und Scones sowie Frühstücks- und Brunch-Optionen für jeden Geschmack. Im Inneren des Cafés können die Besucher süße und herzhafte Häppchen genießen, die den Körper mit einer hohen Dosis an Nährstoffen versorgen. Viele der Gerichte sind vegan, es gibt glutenfreie Optionen und das Café ist Vorreiter bei zuckerarmen Backwaren.

4. Ca’n Joan de s’Aigo

Wer auf der Suche nach traditionellen Rezepten ist, sollte Ca’n Joan de s’Aigo besuchen. Derzeit gibt es drei Lokale in Palma. Das erste befindet sich seit 1977 in der Calle Sanç, 10, und bewahrt alle Details des ersten Lokals, das im Jahr 1700 eröffnet wurde. Das zweite wurde in den 90er Jahren in einem der emblematischsten Viertel der Stadt eröffnet. Die neuen Räumlichkeiten des dritten Lokals, das 2018 eröffnet wurde, befinden sich im Erdgeschoss des alten Gebäudes der Bar Triquet, die 1909 von Gaspar Bennàssar entworfen wurde. Mit seiner über 300-jährigen Geschichte ist das Ca’n Joan de s’Aigo eine Institution in Palma, berühmt für seine Ensaimadas, Eiscreme und Pralinen. Der Brunch ist geprägt von den traditionellen Aromen der Insel, mit Optionen wie „Panada de carne“ und den berühmten Ensaimadas. Hier kann man sowohl heiße und süße Getränke wie heiße Schokolade als auch erfrischende Getränke wie frisch gepressten Orangensaft genießen.

5. Cappuccino

Einen Cappuccino findet man in den renommiertesten und exklusivsten Lokalen Palmas. Eines davon befindet sich in der Calle Sant Miguel. Das Besondere daran ist, dass es sich in einem Palast aus dem 19. Jahrhundert in Palma befindet. Dieser hat seine ursprüngliche Architektur bewahrt und eine Außenterrasse, die dazu einlädt, sich zu setzen und dem Rauschen des Wassers des zentralen Brunnens im Hintergrund zu lauschen. Die Speisekarte ist sehr attraktiv und bietet eine große Auswahl an Gerichten. Und wie der Name schon sagt, ist es auch der ideale Ort, um einen guten Kaffee zu genießen.

6. Rialto Café

Optimal geeignet, um sich zu entspannen, einzukaufen und ein wunderbares Frühstück auf der verglasten Terrasse mit Tageslicht zu genießen, ist das Rialto Café. Es befindet sich im Erdgeschoss des Dekorationsgeschäfts Rialto Living, umgeben von Mode, Blumen und Geschenkartikeln. Ein Ort der Entspannung, der sehr elegant und durch seine großen Fenster sehr gut beleuchtet ist.

Die besten Restaurants in Palma de Mallorca

Immer aktuell mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter!

Brunch in Palma Zusammenfassung Brunch in Palma de Mallorca: von modernen Restaurants bis hin zu Lokalen mit jahrhundertealter Tradition. Hier sind die besten Orte für einen Brunch in Palma Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)