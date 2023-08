In der Ausgabe 2023 des MICHELIN-Führers Kalifornien finden sich sechs neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern und vier neue Restaurants mit einem Grünen Stern. Wir haben die kompletten Listen!

Atelier Crenn – Dominque Crenn

Sechs Restaurants erhalten zum ersten Mal einen MICHELIN-Stern

87 Restaurants erhalten insgesamt MICHELIN-Sterne – sechs davon drei Sterne

Die Auswahl umfasst insgesamt 614 Restaurants, die 61 verschiedene Küchen repräsentieren

„Kalifornien ist das ganze Jahr über spektakulär, aber wir freuen uns sehr, die Ausgabe 2023 im Sommer anzukündigen“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN-Führer. „In diesem Jahr begrüßen wir sechs neue Mitglieder in der Familie der MICHELIN-Sternerestaurants. Es handelt sich um echte Weltklasselokale mit hervorragender Küche. Darüber hinaus haben unsere Inspektoren vier Restaurantteams mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet. In Kalifornien finden Feinschmecker und Reisende eine nachhaltige und inspirierende Küche zu Lande und zu Wasser, die das Beste zeigt, was Land und Jahreszeiten zu bieten haben. Diese Betriebe – und der Golden State als Ganzes – sind echte Vorbilder für eine umweltbewusste Gastronomie“.

MICHELIN Guide Kalifornien 2023

Ein MICHELIN-Stern – neue Sterne

Aphotic (San Francisco; Meeresfrüchte)

Das Aphotic, benannt nach den sonnenlosen Tiefen des Ozeans, ist ein riesiger, luftiger Raum, weit weg vom Alltäglichen und bietet ein anspruchsvolles Degustationsmenü für Fisch und Meeresfrüchte, das vor Kreativität nur so strotzt. Küchenchef Peter Hemsley schöpft den Reichtum der kalifornischen Küste voll aus, bezieht außergewöhnliche Meeresfrüchte von kleinen, nachhaltigen Anbietern und setzt Techniken wie Trockenreifung und Fermentierung mit maximaler Wirkung ein.

Auro (Calistoga; Zeitgenössische Küche)

Genießen Sie die ländliche Pracht von Napas nördlichen Ausläufern im Four Seasons Resort, dem idealen Ort für diese moderne Verkörperung der klassischen feinen Küche des Weinlands. Dank seiner Fähigkeiten, die er in einigen der renommiertesten Küchen der Bay Area erworben hat, zeigt Küchenchef Rogelio Garcia eine eindeutig kalifornische Ausrichtung, bei der er präzise Techniken einsetzt, um außergewöhnliche Zutaten hervorzuheben – von denen die meisten aus der Region stammen, auch aus den Gärten vor Ort.

Chez Noir (Carmel-By-The-Sea; Zeitgenössische Küche)

Wenn Chefkoch Johnny und seine Frau Monique Black (die das Serviceteam leitet) Ihnen das Gefühl geben, dass Sie in ihr eigenes Haus eingeladen werden, dann liegt das daran, dass der zweite Stock dieses Hauses im Craftsman-Stil ihr Zuhause ist. Die beiden haben eine Menge Erfahrung in der gehobenen Küche, aber hier geht es eher um eine unkomplizierte Atmosphäre. Die Küche lehnt sich an die französische Bistroküche an und stellt die Vielfalt der kalifornischen Küste in den Vordergrund, wobei Meeresfrüchte wie Wolfsbarsch und Abalone einen großen Eindruck hinterlassen.

Heritage (Long Beach; kalifornische Küche)

Dieses einladende Lokal befindet sich in einem umgebauten Handwerkerhaus im historischen Stadtviertel Rose Park und liegt abseits des Trubels von Long Beach. Das Geschwister-Duo Philip und Lauren Pretty leitet die Küche bzw. den Service und sorgen für ein entspanntes Erlebnis, bei dem die Details stimmen. Das Angebot umfasst ein mehrgängiges Degustationsmenü (zu einem recht günstigen Preis), bei dem erstklassige Zutaten verwendet werden, darunter auch Produkte, die von der nahe gelegenen Farm stammen.

Nari (San Francisco; thailändische Küche)

Dieser elegante Rückzugsort im Hotel Kabuki besticht durch sein dramatisches Ambiente und seine exzellente Küche. Die Persönlichkeit des Küchenchefs Pim Techamuanvivit und sein ausgeprägter Geschmackssinn kommen in den Gerichten zum Ausdruck, die fantastische kalifornische Zutaten mit einem modernen thailändischen Blickwinkel kombinieren. Die Gerichte sind nach Familienart zubereitet, wenn auch mit einem Hauch von Raffinesse. Intensiv aromatische Currys erreichen eine wunderbare Komplexität, wie z. B. ein ziegelrotes Bumbai-Curry mit knusprig gebratenen Auberginen, serviert mit einem ätherisch flockigen Roti-Brot.

Valle (Oceanside; mexikanische Küche)

Der gefeierte Chefkoch Roberto Alcocer bringt seine raffinierte, moderne Ausdrucksweise der mexikanischen Küche in diesem eleganten Lokal im Mission Pacific Hotel mit Blick auf den malerischen Oceanside Pier in die USA. Die Gäste können aus einem Vier-Gänge-Menü wählen oder sich bei einer achtgängigen Degustation ganz in die Hände der Küche begeben. Die Gerichte schaffen eine gelungene Balance zwischen Tradition und Kreativität, wie z. B. eine Tetela aus Mais-Masa und Hoja Santa, die mit saftigen Pfifferlingen und cremigem Ziegenkäse gefüllt ist und von einer komplexen Salsa aus Morita-Chili begleitet wird – erdig und kräftig zugleich.

MICHELIN Guide Kalifornien 2023

La sélection du Guide MICHELIN Californie 2023 :

Cuisine d’exception, vaut le voyage) 6 (Excellente cuisine, vaut le détour) 12 (Cuisine de grande qualité, vaut l’étape) 69 (Etablissement engagé pour une gastronomie plus durable) 15 Bib Gourmand (Cuisine de qualité à des prix modérés) 143 Restaurants recommandés par le Guide MICHELIN 384 Nombre total de restaurants dans la sélection 614 Styles de cuisine représentés dans la sélection des restaurants Étoilés 14 Styles de cuisine représentés dans la sélection Bib Gourmand 35 Styles de cuisine représentés dans la sélection 61

Restaurants ÉtoilésMICHELIN de la sélection Californie2023

Restaurant Distinction Adresse Addison 5200 Grand Del Mar Way, San Diego, 92130 Atelier Crenn 3127 Fillmore St., San Francisco, 94123 Benu 22 Hawthorne St., San Francisco, 94105 The French Laundry 6640 Washington St., Yountville, 94599 Quince 470 Pacific Ave., San Francisco, 94133 SingleThread 131 North St., Healdsburg, 95448 Acquerello 1722 Sacramento St., San Francisco, 94109 Birdsong 1085 Mission St., San Francisco, 94103 Californios 355 11th St., San Francisco, 94103 Commis 3859 Piedmont Ave., Oakland, 94611 Harbor House 5600 CA-1, Elk, 95432 Hayato 1320 E. 7th St., Ste. 126, Los Angeles, 90021 Lazy Bear 3416 19th St., San Francisco, 94110 Mélisse 1104 Wilshire Blvd., Santa Monica, 90401 n/naka 3455 S. Overland Ave., Los Angeles, 90034 Providence 5955 Melrose Ave., Hollywood, 90038 Saison 178 Townsend St., San Francisco, 94107 Sushi Ginza Onodera 609 N. La Cienega Blvd., West Hollywood, 90069 715 738 E. 3rd St., Los Angeles, 90013 Angler SF 132 The Embarcadero, San Francisco, 94105 Aphotic (nouveauté) 816 Folsom St., San Francisco, 94107 Auberge du Soleil 180 Rutherford Hill Rd., Rutherford, 94573 Aubergine Monte Verde at 7th Ave., Carmel-by-the-Sea, 93921 Auro (nouveauté) 400 Silverado Trl., Calistoga, 94515 Avery 1552 Fillmore St., San Francisco, 94115 Barndiva 231 Center St., Healdsburg, 95448 Bell’s 406 Bell St., Los Alamos, 93440 Camphor 923 E. 3rd St., Ste. 109, Los Angeles, 90013 Caruso’s 1773 S. Jameson Ln., Montecito, 93108 Chez Noir (nouveauté) 5th Ave bet. Dolores and San Carlos Sts., Carmel-by-the-Sea, 93921 Chez TJ 938 Villa St., Mountain View, 94041 Citrin 1104 Wilshire Blvd., Santa Monica, 90401 Cyrus 275 CA-128, Geyserville, 95441 Gary Danko 800 North Point St., San Francisco, 94109 Gucci Osteria da Massimo Bottura 347 N. Rodeo Dr., Beverly Hills, 90210 Gwen 6600 Sunset Blvd., Los Angeles, 90028 Hana re 2930 Bristol St., Costa Mesa, 92626 Heritage (nouveauté) 2032 E. 7th St., Long Beach, 90804 Jeune et Jolie 2659 State St., Carlsbad, 92008 Kali 5722 Melrose Ave., Hollywood, 90038 Kato 777 Alameda St., Los Angeles, 90021 Kenzo 1339 Pearl St., Napa, 94559 Kin Khao 55 Cyril Magnin St., San Francisco, 94102 The Kitchen 2225 Hurley Way, Ste. 101, Sacramento, 95825 Knife Pleat 3333 S. Bristol St., Ste. 3001, Costa Mesa, 92626 Le Comptoir at Bar Crenn 3131 Fillmore St., San Francisco, 94123 Localis 2031 S St., Sacramento, 95811 Madcap 198 Sir Francis Drake Blvd., San Anselmo, 94960 Manzke 9575 W. Pico Blvd., Los Angeles, 90035 Maude 212 S. Beverly Dr., Beverly Hills, 90212 Mister Jiu’s 28 Waverly Pl., San Francisco, 94108 Morihiro 3133 Glendale Blvd., Los Angeles, 90039 Nari (nouveauté) 1625 Post St., San Francisco, 94115 Niku Steakhouse 61 Division St., San Francisco, 94103 Nisei 2316 Polk St., San Francisco, 94109 Nozawa Bar 212 N. Cañon Dr., Beverly Hills, 90210 O’ by Claude Le Tohic 165 O’Farrell St., San Francisco, 94102 Orsa & Winston 122 W. 4th St., Los Angeles, 90013 Osito 2875 18th St., San Francisco, 94110 Osteria Mozza 6602 Melrose Ave., Los Angeles, 90038 Pasta | Bar 16101 Ventura Blvd., Ste.250, Encino, 91436 Plumed Horse 14555 Big Basin Way, Saratoga, 95070 Press 587 St. Helena St., St. Helena, 94574 The Progress 1525 Fillmore St., San Francisco, 94115 Protégé 250 California Ave., Palo Alto, 94306 Q Sushi 521 W. 7th St., Los Angeles, 90014 The Restaurant at JUSTIN 11680 Chimney Rock Rd., Paso Robles, 93446 San Ho Won 2170 Bryant St., San Francisco, 94110 Selby’s 3001 El Camino Real, Atherton, 94061 Shibumi 815 S. Hill St., Los Angeles, 90014 Shin Sushi 16573 Ventura Blvd., Encino, 91436 The Shota 115 Sansome St., San Francisco, 94104 Six Test Kitchen 3075 Blue Rock Rd., Paso Robles, 93446 Soichi 2121 Adams Ave., San Diego, 92116 Sons & Daughters 708 Bush St., San Francisco, 94108 Sorrel 3228 Sacramento St., San Francisco, 94115 Ssal 2226 Polk St., San Francisco, 94109 State Bird Provisions 1529 Fillmore St., San Francisco, 94115 Sushi I-NABA 20902 Hawthorne Blvd., Torrance, 90503 Sushi Kaneyoshi 250 E. 1st St., B1, Los Angeles, 90012 Sushi Shin 312 Arguello St., Redwood City, 94063 Sushi Tadokoro 2244 San Diego Ave., San Diego, 92110 Sushi Yoshizumi 325 E. 4th Ave., San Mateo, 94401 Taco María 3313 Hyland Blvd., Ste. C21, Costa Mesa, 92626 Valle (nouveauté) 222 N. Pacific St., Oceanside, 92056 The Village Pub 2967 Woodside Rd., Woodside, 94062 Wakuriya 115 De Anza Blvd., San Mateo, 94402

Restaurants de la sélection Californie2023 récompensés de l’ÉtoileVerteMICHELIN

Restaurant Distinction Adresse Aphotic (nouveauté) 816 Folsom St., San Francisco, 94107 Atelier Crenn /

Le Comptoir at Bar Crenn

3127 Fillmore St., San Francisco, 941233131 Fillmore St., San Francisco, 94123 Caruso’s 1773 S. Jameson Ln. Montecito, 93108 Chez Panisse 1517 Shattuck Ave., Berkeley, 94709 The French Laundry 6640 Washington St., Yountville, 94599 Harbor House 5600 CA-1, Elk, 95432 Heritage (nouveauté) 2032 E. 7th St., Long Beach, 90804 Osteria Mozza /

Chi Spacca 6602 Melrose Ave., Los Angeles, 900386610 Melrose Ave., Los Angeles, 90038 Pomet (nouveauté) 4029 Piedmont Ave. Oakland, 94611 Providence (nouveauté) 5955 Melrose Ave., Hollywood, 90038 Quince 470 Pacific Ave., San Francisco, 94133 The Restaurant at JUSTIN 11680 Chimney Rock Rd. Paso Robles 93446 SingleThread 131 North St., Healdsburg, 95448



Restaurants BibGourmand de la sélection Californie2023

Restaurant Adresse A16 2355 Chestnut St., San Francisco, 94123 Adana Restaurant 6918 San Fernando Rd., Glendale, 91201 All Day Baby 3200 Sunset Blvd., Los Angeles, 90026 Amor y Tacos 13333 South St., Cerritos, 90703 Anchor Oyster Bar 579 Castro St., San Francisco, 94114 Badmaash 108 W. 2nd St., Ste. 104, Los Angeles, 90012 Bansang (nouveauté) 1560 Fillmore St., San Francisco 94115 Baran’s 2239 502 Pacific Coast Hwy., Hermosa Beach, 90254 Bee Taqueria 5754 W. Adams Blvd., Los Angeles, 90016 Bettina 1014 Coast Village Rd., Santa Barbara, 93108 Bombera (nouveauté) 3459 Champion St., Oakland 94602 Burritos La Palma 5120 N. Peck Rd., El Monte, 91732 The Bywater 532 N. Santa Cruz Ave., Los Gatos, 95030 Callie 1195 Island Ave., San Diego, 92101 Canon 1719 34th St., Sacramento, 95816 Carnes Asadas Pancho Lopez (nouveauté) 3328 Pasadena Ave., Los Angeles, 90031 Cesarina 4161 Voltaire St., San Diego, 92107 CHAAK Kitchen 215 El Camino Real, Tustin, 92780 Chalkboard 29 North St., Healdsburg, 95448 Chengdu Taste 828 W. Valley Blvd., Alhambra, 91803 Chifa 4374 Eagle Rock Blvd., Los Angeles, 90041 China Village 1335 Solano Ave., Albany, 94706 Chulita 533 Rose Ave., Venice, 90291 Ciccia Osteria 2233 Logan Ave., San Diego, 92113 Ciccio 6770 Washington St., Yountville, 94599 Cobi’s (nouveauté) 2104 Main St., Santa Monica, 90405 Colapasta 1241 5th St., Santa Monica, 90401 Comal 2020 Shattuck Ave., Berkeley, 94704 Coni’Seafood 3544 W. Imperial Hwy., Inglewood, 90303 Corazon Cocina 38 W. Victoria St., Santa Barbara, 93101 Cucina Urbana 505 Laurel St., San Diego, 92101 Dai Ho 9148 Las Tunas Dr., Temple City, 91780 Del Popolo 855 Bush St., San Francisco, 94108 Dha Rae Oak 1106 S. Western Ave., Los Angeles, 90006 Dija Mara 232 S. Coast Hwy., Oceanside, 92054 Dumpling Home 298 Gough St., San Francisco, 94102 Eat Joy Food (nouveauté) 18888 Labin Ct., Rowland Heights, 91748 El Molino Central 11 Central Ave., Sonoma, 95476 Fable & Spirit 3441 Via Lido, Newport Beach, 92663 The Factory Kitchen 1300 Factory Pl., Ste. 101, Los Angeles, 90013 Father’s Office 3229 Helms Ave., Los Angeles, 90034 Fishwives 88 N. Fair Oaks Ave., Pasadena, 91103 Flavors from Afar 1046 S. Fairfax Ave., Los Angeles, 90019 Flores 2030 Union St., San Francisco, 94123 FOB Kitchen 5179 Telegraph Ave., Oakland, 94609 FolkTable 23584 Arnold Dr., Sonoma, 95476 Frank Fat’s 806 L St., Sacramento, 95814 Gabbi’s Mexican Kitchen 141 S. Glassell St., Orange, 92866 Glen Ellen Star 13648 Arnold Dr., Glen Ellen, 95442 Good Good Culture Club 3560 18th St., San Francisco, 94110 Great China 2190 Bancroft Way, Berkeley, 94701 Heritage Barbecue 31721 Camino Capistrano, San Juan Capistrano, 92675 Hilda and Jesse 701 Union St., San Francisco, 94133 Hiro Nori Craft Ramen 2222 Michelson Dr., Ste. 234, Irvine, 92612 Holbox 3655 S. Grand Ave., Los Angeles, 90007 Horn Barbecue 2534 Mandela Pkwy., Oakland, 94607 Insalata’s 120 Sir Francis Drake Blvd., San Anselmo, 94960 Ipoh Kopitiam 1411 S. Garfield Ave., Alhambra, 91801 Ippuku 2130 Center St., Berkeley, 94704 iTalico 341 California Ave., Palo Alto, 94306 Izakaya Rintaro 82 14th St., San Francisco, 94103 Jiang Nan Spring 910 E. Main St., Alhambra, 91801 Jitlada 5233 1/2 W. Sunset Blvd., Los Angeles, 90027 Jon & Vinny’s 412 N. Fairfax Ave., Los Angeles, 90036 Jo’s Modern Thai 3725 MaCarthur Blvd., Oakland, 94619 Kazan 111 N. La Cienega Blvd., Beverly Hills, 90211 Kettner Exchange 2001 Kettner Blvd., San Diego, 92101 Khan Saab Desi Craft Kitchen 229 E. Commonwealth Ave., Fullerton, 92832 Khom Loi 7385 Healdsburg Ave., Sebastopol, 95472 Kismet 4648 Hollywood Blvd., Los Angeles, 90027 La Azteca 4538 E. Cesar E Chavez Ave., Los Angeles, 90022 La Calenda 6518 Washington St., Yountville, 94599 Lalibela 1025 S. Fairfax Ave., Los Angeles, 90019 Langer’s 704 S. Alvarado St., Los Angeles, 90057 LaoXi Noodle House 600 Live Oak Ave., Arcadia, 91006 LOLA 55 1290 F St., San Diego, 92101 Longo Seafood 7540 Garvey Ave., Rosemead, 91770 Loquita 202 State St., Santa Barbara, 93101 Los Carnalitos 30200 Industrial Pkwy. SW, Hayward, 94544 Luna Mexican Kitchen 1495 The Alameda, San Jose, 95126 Lunasia Dim Sum House 500 W. Main St., Alhambra, 91801 Luscious Dumplings 919 W. Duarte Rd., Monrovia, 91016 Mabel’s Gone Fishing (nouveauté) 3770 30th St., San Diego, 92104 Maccheroni Republic 332 S. Broadway, Los Angeles, 90013 Maligne (nouveauté) 600 Broadway Ave., Seaside, 93955 MAMA Oakland 388 Grand Ave., Oakland, 94610 Manhattan Beach Post 1142 Manhattan Ave., Manhattan Beach, 90266 Mariscos Jalisco 753 E. Holt Ave., Pomona, 91767 Mentone 174 Aptos Village Way, Aptos, 95003 Mian 301 W. Valley Blvd., Ste. 114, San Gabriel, 91776 Millennium 5912 College Ave., Oakland, 94618 Moo’s Craft Barbecue 2118 N. Broadway, Los Angeles, 90031 Morning Glory 550 W. Date St., San Diego, 92101 New Dumpling 10064 San Pablo Ave., El Cerrito, 94530 Nixtaco 1805 Cirby Way, Ste. 12, Roseville, 95661 Nopalito 306 Broderick St., San Francisco, 94117 Okane 669 Townsend St., San Francisco, 94103 Orchard City Kitchen 1875 S. Bascom Ave., Ste.190, Campbell, 95008 Outerlands 4001 Judah St., San Francisco, 94122 Pausa 223 E. 4th Ave., San Mateo, 94401 peasants FEAST 487 Atterdag Rd., Solvang, 93463 Petiscos (nouveauté) 399 S. 1st St., San Jose, 95113 Phở 79 9941 Hazard Ave., Garden Grove, 92844 Pig in a Pickle 341 Corte Madera Town Centre, Corte Madera, 94925 Pijja Palace 2711 Sunset Blvd., Los Angeles, 90026 Pine & Crane 1521 Griffith Park Blvd., Los Angeles, 90026 Pizzana 11712 San Vicente Blvd., Los Angeles, 90049 Pizzeria Bianco 1320 E. 7th St., Los Angeles, 90021 Pizzeria Mozza 641 N. Highland Ave., Los Angeles, 90036 Playa 41 Throckmorton Ave., Mill Valley, 94941 Ramen & Tsukemen TAO 10488 Valley View St., Buena Park, 90620 Ramen Gaijin 6948 Sebastopol Ave., Sebastopol, 95472 Range Life 2160 Railroad Ave., Livermore, 94550 Rocio’s Mexican Kitchen 7891 Garfield Ave., Bell Gardens, 90201 Rossoblu 1124 San Julian St., Los Angeles, 90015 Saffy’s 4845 Fountain Ave., Los Angeles, 90029 Sama Sama Kitchen 1208 State St., Santa Barbara, 93101 Sea Harbour 3939 Rosemead Blvd., Rosemead, 91770 Sichuan Home 5037 Geary Blvd., San Francisco, 94118 Sichuan Impression 1900 W. Valley Blvd., Alhambra, 91803 Snail Bar (nouveauté) 4935 Shattuck Ave., Oakland, 94609 Soba Ichi 2311A Magnolia St., Oakland, 94607 Solare 2820 Roosevelt Rd., San Diego, 92106 Son of a Gun 8370 W. 3rd St., Los Angeles, 90048 Spinning Bones 1205 Park St., Alameda, 94501 Stockhome 220 Western Ave., Petaluma, 94952 Sushi Ran 107 Caledonia St., Sausalito, 94965 Tacos Oscar 420 40th St., Oakland, 94609 Taquería El Paisa 4610 International Blvd., Oakland, 94601 Teni East Kitchen 4015 Broadway, Oakland, 94611 Top Hatters Kitchen 855 Macarthur Blvd., San Leandro, 94577 Trestle 531 Jackson St., San Francisco, 94133 Tsubaki 1356 Allison Ave., Los Angeles, 90026 Tūmbi 115 Santa Monica Blvd., Santa Monica, 90401 Union 37 East Union St., Pasadena, 91103 Valley 487 1st St. W, Sonoma, 95476 Villa’s Tacos (nouveauté) 5455 N. Figueroa St., Los Angeles, 90042 Village Sake 19 Bolinas Rd., Fairfax, 94930 Wood Tavern 6317 College Ave., Oakland, 94618 Yafa Junipero St., Carmel-by-the-Sea, 93923 Yank Sing 101 Spear St., San Francisco, 94105 Yue Huang 3860 Truxel Rd., Sacramento, 95834 Z & Y 655 Jackson St., San Francisco, 94133

