Die Weltköche zu Gast im Ikarus: 

Außergewöhnliche Rezepte und wegweisende Chefs im Porträt:

Band 9 Gebundene Ausgabe

€ 69,95

Ob London, New York oder Mailand, großartige Städte unterhalten oft auch renommierte Opernhäuser, um die besten klassischen Gesangstars anzulocken und so auch international Reisenden etwas außergewöhnliches zu präsentieren. Die Sogwirkung geht dabei nicht nur von den Gebäuden aus sondern hauptsächlich von Sopranistinnen, Tenören oder Spitzenorchestern und berühmten Dirigenten.

Gibt es so etwas auch für die Stars der Küchen dieser Welt? Gibt es eine Bühne für die Gastspiele von Küchenchefs unterschiedlicher Ausprägung?

Natürlich kennen Sie alle die Antwort auf diese Fragen. Die Weltbühne der Kulinarik findet man in Salzburg.

Monat für Monat sind weltbekannte Köche zu Gast im legendären Ikarus im Hangar-7 am Salzburger Flughafen. Im Gepäck haben sie ihre Rezepte aus der Sterneküche und den ein oder anderen Kniff zu deren Verfeinerung. In Zusammenarbeit mit Hangar-7 Executive Chef Martin Klein und seiner Küchencrew entstehen so in der Küche des Gourmetrestaurants außergewöhnliche Menüs und sinnliche Genusserlebnisse. Und wie bereits acht mal zuvor, wird auch diesmal alles in einem Buch festgehalten.

Aufwändig gestaltete 368 Seiten erwarten den geneigten Leser im bereits 9. Band der großartigen Buchreihe. Im Vorwort geht Executive Chef Martin Klein auf die Probleme ein, die durch die Corona-Krise auftraten und welche die Planungen ungemein erschwerten. Anschließend geht er auf die Gastköche ein, die diesmal in dem Buch ausführlich vorgestellt werden.

Ich kann mir gut vorstellen, dass Klein, würde man ihn nach seinem Lieblingskoch befragen, eher ausweichend antworten würde. Dass in diesem Jahr ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen ist, lässt er uns dennoch wissen. Er konnte Pierre Gagnaire als Gastkoch gewinnen.

Pierre Gagnaire muss man nicht mehr vorstellen. Seine Geschichte ist bekannt, eine Geschichte voller Inspiration und grandiosen Gerichten, aber auch vom Scheitern und Neuanfang. Der Neuanfang begann 1996 als er sein Pariser Restaurant in der Rue Balzac eröffnete. Noch immer strahlen drei Michelinsterne über dem Restaurant, in dem ich im wahrsten Sinne des Wortes kulinarische Sternstunden erlebt habe.

Menü Gagnaire/Nuding

Gagnaire kommt aber nicht alleine sondern mit Johannes Nuding, dem er gleichzeitig Lehrmeister und Förderer war. Nuding war in Gagnaires Restaurant in der Rue Balzac tätig sowie im „Les Menus par Pierre Gagnaire“ im „Hotel Lotte“ in Moskau und zuletzt im „Sketch – The Lecture Room & Library“ in London. 2021 erfolgte die für alle überraschende Rückkehr nach Tirol.

Neben Nuding und Gagnaire waren natürlich noch weitere Spitzenköche im Ikarus. Beispielhaft nenne ich Arjan Speelman aus dem „Ciel Bleu“ in Amsterdam (2 Michelinsterne) oder Peter Hagen-Wiest aus dem „Ammolite – The Lighthouse Restaurant“ in Rust.

Besonders erwähnen möchte ich Cyril Molard aus dem Restaurant „Ma Langue Sourit“ (2 Michelinsterne) in Luxemburg.

Restaurantnamen erzählen oftmals eine Geschichte, manchmal sind sie aber auch nichtssagend und schlicht. Molard benannte sein Restaurant nach dem Ausspruch eines kleinen Mädchens, welches nach dem Genuss eines Schokoladeneises genau dieses Urteil getroffen hatte: Meine Zunge lächelt.

Natürlich findet man wunderbare Rezepte in diesem Buch, die in mir rexflexartig den Wunsch weckten, das ein oder andere nachzukochen. Bisher blieb es beim Vorsatz, denn die Rezepte sind recht anspruchsvoll, dafür präzise beschrieben.

Noch immer reizt mich Molards Kohl-Mille-Feuille, Zander, Haselnuss, Kürbis und Pinienkerne.

An dieser Stelle erspare ich mir die Aufzählung weiterer Köche und deren Gerichte. Ein bisschen Spannung und Vorfreude soll ja bleiben.

Band 9 der Reihe „Die Weltköche zu Gast im Ikarus“ ist wieder einmal ein gelungenes Werk über Spitzenköche aus nah und fern, die uns neue Genusswelten erschließen auch wenn man es nie in deren Heimatländer schafft. Vielfalt und Einfallsreichtum der verschiedenen Küchen überraschen immer wieder aufs Neue. Über die Jahre und Band für Band wird die Entwicklung der Spitzengastronomie sichtbar.

Band 9 mag für viele eine Ergänzung der Sammlung darstellen, aber auch für sich alleine genommen ist es lesenswert, ja lehrreich und bereichernd.

Durch das Konzept, die Gestaltung, insbesondere die gelungene Bebilderung und die ausführlichen Rezepte, wird es für mich ein must have für jeden Gourmet.