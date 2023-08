Gästehäuser Malediven

Auf den Malediven sind Gästehäuser noch eine wenig bekannte Möglichkeit für Reisende, die Land und Leute hautnah erleben und die traumhafte tropische Natur bei individuellen Abenteuern entdecken möchten.

Malediven

Die Malediven bestehen aus mehr als 1.190 Inseln, die alle einzigartig und verschieden sind. Zum Archipel gehören 26 Atolle – Ringe aus Inseln und Riffe unterschiedlicher Form, Tiefe und Größe, die in allen Blautönen von Türkis bis Indigo schimmern. Auf den 200 bewohnten Inseln des Landes pflegen die Malediver ihren charakteristischen entspannten Lebensstil, der über Jahrtausende durch die einzigartige Beschaffenheit der winzigen Inseln im weiten Meer geprägt wurde. Reisende, die im Urlaub Land und Leuten näherkommen möchten, sollten als Unterkunft vielleicht ein kleines, feines Gästehaus wählen anstelle der bekannten, großen Resorts. So kommen sie auch mit den Einheimischen ins Gespräch und erhalten einen Einblick in ihr Leben, in Kultur, Küche und Kunsthandwerk.



Kultur und Kunsthandwerk

Auf den rund 200 bewohnten Inseln der Malediven leben nur gut eine halbe Million Menschen. Doch sie bewahren ihre einzigartige Kultur, ihre Sprache und Schrift. Das Handwerk und die Traditionen wurden vom Meer geprägt: Die Malediven sind Meister im Bootsbau. Ihr traditionelles Dhoni wurde über Jahrhunderte hinweg geformt, wodurch ein Boot entstanden ist, das sich perfekt an die regionalen Bedingungen anpasst. Die traditionelle Küche basiert auf Fisch und Kokosnuss und es gibt authentische Gerichte, die ihresgleichen suchen. Musik und Tanz zeigen starke Einflüsse aus Ostafrika, Arabien und dem indischen Subkontinent. Das maledivische Kunsthandwerk wird von einer Generation an die nächste weitergegeben, zur reichen Tradition gehören lackierte Holzornamente, fein gewebte Schilfrohrmatten, handgeknüpfte Kokosseile und Korallenschnitzereien.



In die Geschichte eintauchen

Haa Alifu und Haa Dhaalu, die nördlichste Region der Malediven, beherbergt historisch bedeutsame Inseln, die für ihr reiches Erbe und ihre abenteuerlichen Geschichten bekannt sind. Die Inseln sind bei Touristen beliebt wegen ihrer unberührten Strände, lebendigen Korallenriffe und der Möglichkeit, den kulturellen Reichtum der Malediven zu erkunden. Dazu gehören die Kindheitsresidenz von Sultan Mohamed Thakurufaanu, die in ein faszinierendes Museum umgewandelt wurde, die Kandhuvalu-Moschee, erbaut zwischen 500 und 1500 nach Christus, und das Schiffswrack von Filladhoo, das 15 Meter unter der Wasseroberfläche ein unvergessliches Abenteuer für alle Tauchbegeisterten bietet.



Mit sanften Riesen schwimmen

Das faszinierende Ari-Atoll lockt mit üppigen Landschaften, pulsierendem Meeresleben und aufregenden Abenteuern. Naturliebhaber und Fotografen sind begeistert vom dichten Laubwerk, im Wind wiegenden Palmen und leuchtenden tropischen Blumen. Einer der Höhepunkte ist der South Ari Marine Park in Alifu Dhaalu: In dem weltweit einzigartigen, ganzjährigen Sammelplatz der Walhaie werden die Besucher von Meeresbiologen begleitet, bekommen tiefe Einblicke in das Leben der sanften Riesen und können sogar neben ihnen in ihrem natürlichen Lebensraum schwimmen.



Mangroven, Tigerhaie und Surfen

Im Süden der Malediven liegen in Fuvahmulah malerische Inseln und Atolle, die eine reizvolle Mischung aus Naturwundern, kulturellem Erbe und aufregenden Erlebnissen bieten. Als UNESCO-Biosphärenreservat ist diese Region mit einer Fülle von Mangroven, Seen und Feuchtgebieten ein Paradies für Naturliebhaber. Die Gewässer um Fuvahmulah gelten als der beste Ort auf den Malediven für garantierte Tigerhai-Sichtungen und Surfer finden hier den besten Strand zum Wellenreiten.



Tauchsafaris und mehr

Das Vaavu-Atoll ist ein verstecktes Juwel mit zahlreichen unbewohnten Inseln, das Entdeckern unberührte Schönheit, alte Melodien und aufregende Angelkreuzfahrten bietet. Naturliebhaber finden hier eines der besten Angelreviere, können auf Tauchsafaris versunkene Schiffswracks erkunden oder Delfinkreuzfahrten unternehmen. Die Inselhauptstadt Felidhoo ist bekannt für traditionelle Musik und Tanz, die in mitreißenden Darbietungen zu erleben sind.

Gästehäuser auf den Malediven

Auf den Malediven sind familiäre Gästehäuser noch eine weithin unbekannte, günstigere Alternative zu den großen, abgeschlossenen Resorts. Umso spannender – und entspannender – sind diese Unterkünfte für alle Reisenden, die der einzigartigen Natur ganz nah sein und auch die traditionelle Kultur kennenlernen möchten. Diese sechs charmanten Guest Houses sind dafür schöne Beispiele:

Das Barefoot Eco Hotel liegt inmitten eines nahezu unberührten Waldes auf der Insel Hanimaadhoo im geschützten Norden der Malediven. Die dichte Vegetation bietet nicht nur Privatsphäre, sondern auch die Möglichkeit, direkt vor der Tür in die unverfälschte Natur einzutauchen. Ein privater, 800 Meter langer Sandstrand und eine türkisfarbene Lagune umrahmen das Vier-Sterne-Öko-Hotel, das vom internationalen Flughafen Malé durch tägliche 45-Minuten-Flüge zu erreichen ist.

Das Ataraxis Grand & Spa in Fuvahmulah ist ein erholsamer Rückzugsort im Süden der Malediven. Die komfortablen Zimmer und Suiten strahlen Ruhe aus, vor den Panoramafenstern wächst ein dichter Palmenhain und direkt dahinter wartet ein weißer Sandstrand am türkisfarbenen Meer. Den Gästen stehen ein hauseigenes Restaurant und beheizte Pools zur Verfügung.

Das Kaani Grand Seaview ist eines der besten Familienhotels auf der Insel Maafushi im Süd-Malé-Atoll. Es liegt an einem traumhaften Strand direkt gegenüber dem Bikini Beach, kombiniert hervorragenden Service mit hochwertigen Unterkünften und stilvoller Küche. Vor der Tür warten vielfältige Erlebnisse, etwa Tauch- und Schnorchelausflüge zu atemberaubenden Korallenriffen.

Das Gästehaus Plumeria liegt im Vaavu-Atoll Thinadhoo im Zentrum der Malediven, keine 80 Kilometer entfernt vom internationalen Flughafen Malé. Es bietet einen privaten Strand, einen Innenpool, eine Lounge und ein Restaurant. Jedes Zimmer verfügt über Meerblick, Klimaanlage, Sitzbereich, Balkon und Whirlpool. Zu den Angeboten gehören Animateure und Wassersport wie Angeln, Tauchen und Windsurfen.

Das Pebbles Inn liegt im Herzen von Hithadhoo und bietet einen perfekten Rückzugsort, um sich zu entspannen und einen wunderbaren Aufenthalt im Addu Atoll zu genießen. Das Pebbles Inn hat das Ambiente eines Boutique-Hotels, das Lebendigkeit und Freude ausstrahlt. Ausgestattet mit allen modernen Notwendigkeiten und Annehmlichkeiten sorgt das Pebbles Inn für einen komfortablen und unvergesslichen Aufenthalt. Das Pebbles Inn bietet seinen Gästen eine Vielzahl von Erlebnissen, wie z.B. Naturausflüge, Mangroven-Kanufahrten, Addu-Touren, Inselhüpfen, Tauchen und Wassersport.

Das Reveries Maldives liegt im Herzen des Laamu-Atolls, einem unberührten Paradies für Schnorchler und Taucher, das Gäste aus der ganzen Welt willkommen heißt. Reveries Maldives ist ein Ort für Freunde, Familien und Alleinreisende sowie für Liebhaber des Surfens, Tauchens, Schnorchelns oder Wellness-Retreats. Die Tauchbasis des Reveries Maldives bietet einige der unberührtesten und farbenprächtigsten Riffe der Welt sowie gemütliche Unterkunftsmöglichkeiten für jeden, ob preisbewusste Alleinreisende, Gruppen von Freunden oder Familien.

Bitte achten Sie bei allen Gästehäusern genau auf die Bewertungen! Nicht alle Gästehäuser sind bei den Gästen beliebt!

