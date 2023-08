MS Europa Schiffe mit riesiger Wein. & Champagnerauswahl

Wein- und Champagnerkarte an Bord der Luxusschiffe EUROPA und EUROPA 2 bietet gigantische Auswahl – Neu: Ab sofort werden auch besondere Weine und Champagner glasweise angeboten

Hapag-Lloyd Cruises setzt mit der Einführung einer neuen Wein- und Champagnerkarte an Bord von MS EUROPA und MS EUROPA 2 Maßstäbe in der Luxus-Kreuzfahrt. Das Angebot reicht von Champagnern arrivierter Häuser wie dem Ruinart Rosé Brut über den eleganten und goldgelb glänzenden Krug Grand Cuvée bis hin zu kleinen Winzern, wie zum Beispiel Henri Giraud.

Trotz eingeschränkter Lagerfläche an Bord der kleinen Luxusschiffe präsentiert Hapag-Lloyd Cruises eine exquisite Wein- und Champagnerauswahl für die erlesenen Ansprüche der Gäste. Ziel war es, eine Karte zu kreieren, die Vergangenes bewahrt, und dennoch Platz für Neues lässt. Das Ergebnis ist eine Auswahl, die mit insgesamt 550 edlen und internationalen Tropfen, davon 150 verschiedenen Schaumweinen und Champagner, sowohl klassische als auch innovative Weine aus der Alten und Neuen Welt und Jahrgänge von 1954 bis 2022 umfasst.

Neu ist, dass ab sofort auch Raritäten, darunter Schaumweine, glasweise angeboten werden, d. h. Krug Grand Cuveé oder Dom Pérignon Vintage werden offen ausgeschenkt. Das ist auf See eine Besonderheit – und auf den laut Berlitz Cruise Guide besten Kreuzfahrtschiffen der Welt ein von den Gästen begeistert angenommenes Angebot. So kann jeder Moment mit dem passenden Glas begleitet werden.

„Die neue Wein- und Champagnerkarte an Bord der EUROPA und der EUROPA 2 ist ein weiteres Beispiel für unseren Anspruch, höchsten Genuss und erstklassige Qualität zu kombinieren“, sagt Julian Pfitzner, CEO Hapag-Lloyd Cruises. Im breiten Portfolio finden sich renommierte Namen wie Krug Clos de Mesnil und spannende Newcomer, wie zum Beispiel Dhont-Grellet. Außerdem haben die Gäste die Möglichkeit, in die Welt des Naturweins einzutauchen und junge Burgunder-Winzer zu entdecken.

„Das Angebot ist so unterschiedlich wie die Wünsche unserer Gäste. Die Karte an Bord kann sich mit denen der besten Restaurants Europas vergleichen. Die Diversität an Produkten, die Jahrgangstiefe sowie die einzigartige Breite an Raritäten machen die neuen Karten der EUROPA und EUROPA 2 in meinen Augen zu den besten auf den sieben Weltmeeren. Wir wollen unseren Gästen etwas bieten, was sie auf See nur bei uns finden. Und nun können wir voller Stolz diese mit Leidenschaft kuratierte Weinkarte vorstellen“, sagt Max Weber, Corporate Sommelier Hapag-Lloyd Cruises im Gourmet Report Gespräch. Auf die Frage, welche Champagner besonders gerne getrunken werden, gibt es für ihn keine klare Antwort: Klassiker wie Ruinart, Paul Roger, Dom Pérignon und Bollinger stehen hoch im Kurs und werden von Kennern und Liebhabern gleichermaßen geschätzt.

Herausfordernd ist vor allem der Einkauf, denn es gilt die weltweite Routenplanung zu berücksichtigen. Damit an Bord der Hapag-Lloyd Cruises Flotte immer eine große Auswahl an einzigartigen Weinen vorhanden ist, wird bis zu zwölf Monate im Voraus die Lieferung koordiniert. Das erfordert viel Logistik und Erfahrung. So muss zum Beispiel prognostiziert werden, wann und wo gewisse Weine konsumiert werden könnten und dementsprechend die rechtzeitige Bestellung und Verladung bedacht werden. „In der Südsee können wir nicht spontan einkaufen gehen. Doch auf vielen Reisen erfährt unsere Selektion eine reizvolle Ergänzung und wir verwöhnen die Gäste mit lokalen Spezialitäten, die Spaß ins Glas bringen“, verspricht Max Weber. Er betont im weiteren Gespräch: „Dadurch sind unsere Karten sehr lebendig und ändern sich von Reiseziel zu Reiseziel. Ein weiterer Punkt, auf den wir ein Augenmerk richten, um unser einzigartiges Portfolio zu unterstreichen. Wenn Gäste viermal im Jahr an Bord mit uns reisen, werden sie viermal neue Weine, Winzer und Positionen auf der Karte entdecken.“

MS Europa Schiffe mit riesiger Wein. & Champagnerauswahl

Mit MS EUROPA die Festtage am anderen Ende der Welt zelebrieren:

Wenn die EUROPA Ende Dezember dieses Jahres den Hafen von Auckland in Neuseeland verlässt, steuert sie über die Ostküste die schönsten Küstenabschnitte und auch die ein oder andere bekannte Weinregion am anderen Ende der Welt an. Auf der Reise feiern die Gäste an Bord des kleinen Luxusschiffes gemeinsam Weihnachten und begrüßen das Neue Jahr – es gibt kaum bessere Anlässe, als diese Feiertage an Bord mit den edlen Tropfen der neuen Wein- und Champagnerkarte zu zelebrieren.

Von Mount Maunganui aus kreuzt sie vor White Island und erreicht weiter Napier an der Hawke´s Bay, welche als das älteste Weinbaugebiet Neuseelands gilt. Die Weihnachtstage verbringen die Gäste in Wellington und auf Reede vor Golden Bay, nahe des Abel-Tasman-Nationalparks in Kaiteriteri sowie in Nelson. Weiter führt die Route die EUROPA in Richtung Picton, von wo aus die berühmte Weinregion Marlborough sehr gut erkundet werden kann. Im Anschluss kreuzt die EUROPA durch den Queen Charlotte Sound, bis sie über Lyttelton (Christchurch) und Timaru Port Chalmers erreicht. Das Silvester-Fest erleben die Gäste vor Steward Island. Ganz entspannt kreuzen Sie sodann im Neuen Jahr im Thompson, Doubtful und Milford Sound, bevor die EUROPA die Überfahrt nach Tasmanien antritt und schließlich die Reise in Melbourne in Australien beendet.

Mit MS EUROPA, vom 17.12.2023 bis 08.01.2024 (22 Tage). Die Kreuzfahrt ist buchbar ab 12.470 Euro pro Person (bei Doppelbelegung) inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen zur Reise unter: https://www.hl-cruises.de/EUR2400

Mit MS EUROPA 2 und den Winzern Markus Schneider und Thomas Hensel Kurs auf den Südpazifik nehmen:

Im Februar im kommenden Jahr, wenn es in unseren Gefilden kalt und grau ist, nimmt die EUROPA 2 Kurs auf die paradiesischen Inseln des Südpazifiks von den Fidschis über Vanuatu und Neukaledonien sowie Norfolk Island bis nach Neuseeland. Traditionell werden die Gäste in Fidschi mit einem Lächeln, einem Blumenkranz, sanften Musikklängen und komplett entschleunigtem Lebenstakt begrüßt. In Vanuatu erwartet die Gäste z. B. ein Zodiac Cruising rund um den Champagne Beach auf Espiritu Santo. Welch inspirierende Region, um nicht nur die mannigfaltige Natur und die Gastfreundschaft an Land zu erleben, sondern auch an Bord genussvoll auf Entdeckungsreise der neuen Wein- und Champagnerkarte zu gehen. Keine geringeren als die bekannten Winzer und Genussexperten Markus Schneider und Thomas Hensel werden sie dabei fachkundig begleiten und bei Tastings & Talks mit neuen Facetten und Geschmäckern überraschen.

Mit MS EUROPA 2, vom 31.01.2024 bis 17.02.2024 (17 Tage). Die Kreuzfahrt ist buchbar ab 12.740 Euro pro Person (bei Doppelbelegung) inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen zur Reise unter: https://www.hl-cruises.de/EUX2402 ​​​​​​​

