MICHELIN Guangzhou 2023

Wir haben die gesamte Liste! Ein neues Sternerestaurant, sechs Restaurants werden neu mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet. Drei Special Awards würdigen kulinarische Talente: Der MICHELIN Young Chef Award, der Service Award und der Sommelier Award, der in Guangzhou zum ersten Mal verliehen wird

Auch im MICHELIN Kanton 2023: Stefan Stiller / Taian Table erhält 2 Sterne

Die vollständige Auswahl des MICHELIN Guide Guangzhou 2023 wurde im Ritz Carlton Hotel Guangzhou bekannt gegeben. Die sechste Ausgabe ist noch größer geworden und präsentiert insgesamt 119 Restaurants, darunter 3 mit zwei MICHELIN-Sternen, 16 mit einem MICHELIN-Stern, 42 Bib Gourmand und 58 MICHELIN-ausgewählte Restaurants.



Während der Enthüllungszeremonie wurden 3 Special Awards an talentierte Einzelpersonen verliehen: der MICHELIN Young Chef Award, der Service Award und der neu eingeführte Sommelier Award.

„Wenn die kantonesische Küche weiterhin das unumstrittene Angebot der Stadt ist, freuten sich die MICHELIN Guide-Inspektoren, dass sich auch Neueinsteiger für die scharfe Sichuan-Küche auf dem Gourmet-Markt eingefunden haben. Die Michelin Inspektoren waren nicht nur von den Restaurants im Stadtzentrum beeindruckt, sondern haben auch, indem sie ihre Suche auf andere Bezirke und alte Viertel ausgedehnt haben, viele interessante, kleine Läden entdeckt, von denen einige seit Jahren bekannt sind, während es auch an Neuzugängen nicht mangelt. Engagierte Restaurants und Teams haben auch innovative kulinarische Ideen und Techniken sowie zeitgemäße Essvibes eingeführt. Zusammen stellen diese Restaurants verschiedene Facetten der kulinarischen Szene in Guangzhou dar“, sagte Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide im Gourmet Report Gespräch. „Schließlich hat unser Team mit Freude festgestellt, dass eine jüngere Generation in diese Branche eintritt, die Chancen im Markt sieht und sich darauf verpflichtet, eine Rolle bei der Erweiterung des Horizonts der Gastronomie zu spielen. So viele Talente, die wir ermutigen wollen, vor allem, weil sie zur Vitalität der kulinarischen Szene der Stadt beitragen.“

Ein Restaurant wird neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet und 18 halten ihre Stern-Auszeichnungen Im neuesten MICHELIN Guide für Guangzhou haben Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine, ein lebender Inbegriff traditioneller kantonesischer Kochtechniken, das exquisite Kreativsein von Taian Table und Jiang by Chef Fei, das einen feinen Balanceakt zwischen traditioneller kantonesischer und innovativer Küche darstellt, alle ihre zwei MICHELIN-Sterne behalten. Darüber hinaus werden 15 Restaurants für ihre herausragende gastronomische Leistung für ein weiteres Jahr mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet: BingSheng Mansion, BingSheng Private Kitchen (Tianhe East Road), Jade River, Lai Heen, Lei Garden (Yuexiu), Lingnan House, Wisca (Haizhu), Xin Ji, und Yu Yue Heen für authentische kantonesische Gerichte; Hongtu Hall für kantonesisches Dim Sum, Imperial Treasure Fine Teochew Cuisine und Suyab Courtyard・Pickmoon Gourmet für Chaozhou-Gerichte, Song für Sichuan-Aromen, sowie Rêver und Stiller für moderne französische und europäische Küche.

Last but not least wird in diesem Jahr ein zuvor empfohlenes Restaurant mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet: das Sichuan-Restaurant Yong. Das in einem restaurierten historischen Gebäude gelegene Yong bietet ein Dining-Konzept unter der Leitung des Starkochs Lan Guijun, das Kenner mit seiner facettenreichen Sichuan-Menükarte, hochwertigen Zutaten, gekonnter Ausführung und aufmerksamem Service anspricht. Die Auswahl an kleinen Tellern, wie z. B. fünffarbige Nudeln mit Hummer und Chili-Hühnerfüße, zeigt viel Finesse. Weinbegleitungen sind ebenfalls einen Besuch beim Sommelier wert.

Sechs neue Restaurants mit dem Bib Gourmand und sieben Restaurants im MICHELIN Guide aufgenommen

Sechs Restaurants werden mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet, der für Essen von guter Qualität und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis vergeben wird – in der Regel zu RMB 300 pro Gast oder weniger, einschließlich dreier Gänge ohne Getränke. Die sechs Neuzugänge bieten lokale Gerichte und hausgemachte Aromen: Hui Xing Yuan, Jia Yuan, Rong Yi Fa Niu Za Dian (Shishu Road), Xin Wen Ji (Yuexiu), Yao Ji und Zijin Shi Fang.

MICHELIN Guide Guangzhou 2023

Neben den MICHELIN-Sternerestaurants und den Bib Gourmand-Restaurants empfiehlt der MICHELIN Guide Guangzhou 2023 58 Restaurants, die zusammen eine große Vielfalt an Aromen und kulinarischen Erlebnissen bieten. 7 davon sind neue Zugänge in die Auswahl und haben die Inspekteure des Guides in diesem Jahr überzeugt. Es handelt sich um die kantonesischen Restaurants Chao Ji Claypot Rice (Liwan) und Wing Lee Restaurant, Sing Wan Loi Noodle, das Nudelgerichte in den Vordergrund stellt, Tao Gie Mie Zhou und Xin Cuo, wo man typische Gerichte aus Chaozhou genießen kann, sowie ChaoYue, das seine Gäste mit seiner kreativen Küche begeistert, und The Attic, ein Restaurant mit modernem kontinentalem Konzept.

Drei Sonderpreise ehren Talente in der Gastronomie

Neben der Empfehlung von ausgezeichneten Adressen hat der MICHELIN Guide drei Sonderpreise verliehen, um Fachleute mit beeindruckendem Talent und Know-how zu würdigen. Mit dieser Initiative möchte der MICHELIN Guide die verschiedenen Branchenberufe fördern und ins Rampenlicht rücken, die zusammen den Feinschmeckern unvergessliche Momente ermöglichen.

Kelvin CHOW, der Küchenchef des kürzlich vom MICHELIN Guide empfohlenen Restaurants The Attic, erhält in diesem Jahr den Preis für den Jungkoch, der von Blancpain unterstützt wird. Nach seinem Abschluss als Informatikingenieur entschied er sich, sich der Gastronomie zuzuwenden, insbesondere der europäischen Küche.

Vor der Leitung seines eigenen Restaurants hat dieser talentierte Koch seine Erfahrungen in berühmten Restaurants in Hongkong gesammelt. Jung und leidenschaftlich hat er ein Ziel: Er möchte jedes seiner Gerichte von A bis Z kreieren und die europäische Küche in Guangzhou fördern.

Han YANG, der Teil des Teams des ebenfalls vom MICHELIN Guide empfohlenen Restaurants Chao Yue ist, ist der Gewinner des Servicepreises 2023. Die Gäste des Restaurants werden seine Leidenschaft und seinen Humor zu schätzen wissen. Er begleitet die meisten Gerichte mit einer Erinnerung aus seiner Kindheit, was die Gelegenheit bietet, die Seele der Chaozhou-Küche besser zu verstehen. Der Service ist aufmerksam, reagiert schnell und die Details sind sorgfältig ausgearbeitet.

Schließlich wird der Preis der Sommellerie, präsentiert von Mindongyiyu und erstmals in Guangzhou verliehen, an Jordan LI verliehen, der im Zwei-Sterne-MICHELIN-Restaurant Taian Table tätig ist. LI hat sich dem Team seit seiner Eröffnung angeschlossen und arbeitet seitdem eng mit dem Eigentümer-Chefkoch Stefan Stiller zusammen, der das Publikum in Guangzhou mit den Schätzen des deutschen Weingutes bekannt machen möchte. LI ist immer sehr professionell und scheut sich auch nicht, mit den Gästen in Kontakt zu treten, um ihre Bedürfnisse und Wünsche besser zu verstehen.

Diese Restaurants schließen sich der Auswahl von Hotels des MICHELIN Guide Guangzhou an, die die originellsten und angesagtesten Übernachtungsmöglichkeiten in China und der ganzen Welt hervorhebt.

Jedes Hotel des MICHELIN Guide wird für seinen einzigartigen Stil, Service und seine Persönlichkeit ausgewählt (mit Paketen für alle Budgets) und kann direkt auf der Website und in der App des MICHELIN Guide gebucht werden.

Der MICHELIN Guide ist eine Referenz in der Welt der Gastronomie. Er definiert nun einen neuen Standard für die Hotellerie. Besuchen Sie die Website des MICHELIN Guide oder laden Sie die kostenlose App für iOS und Android herunter, um jedes Restaurant in der Auswahl zu entdecken und ein Hotel für einen unvergesslichen Aufenthalt zu reservieren.

MICHELIN Guide Guangzhou 2023 in Kürze:

119 empfohlene Restaurants, darunter:

3 Restaurants mit zwei Michelin-Sternen 16 Restaurants mit einem Michelin-Stern 42 Bib Gourmand-Restaurants 58 Restaurants, die vom MICHELIN Guide empfohlen werden

Die vollständige Auswahl des MICHELIN Guide Guangzhou 2023:

Sélection du Guide MICHELIN Guangzhou 2023