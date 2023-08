Tipps für das beste Avocado-Eis in Deutschland und Frankreich. Avocado Eis gibt es nicht bei jeder Eisdiele um die Ecke. Avocado schmeckt auch in Süßspeisen.

Er mag lieber Mango Eis (wir hatten kein Avocado Eis Foto!!)

Und dieser Gaumenschmaus kann ohne schlechtes Gewissen genossen werden, denn diese cremige Frucht steckt voller Vitamine und Mineralien, die gut für den Körper sind! Kein Wunder also, dass in südlichen Ländern wie Spanien Avo-Eis bereits beliebt ist. Die World Avocado Organization (WAO) gibt Tipps, wo man die besten Sorbets- und Eissorten mit Avocado-Geschmack in Deutschland bekommen kann. Und wer im Urlaub in Frankreich ist, für den gibt es auch für diese beliebten Urlaubsdestination Location-Tipps für die besten Eis Confiserien.

Der Verrückte Eismacher in München

In der bayerischen Hauptstadt ist der Verrückte Eismacher eine Institution und Spezialist, wenn es um Avo-Eis geht. “Ich liebe Avocado im Burrito und dachte, es wird mal Zeit für Avocado im Eis“, erklärt der ausgefallenste Eismacher Münchens. Seiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt mit außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen, in denen auch die Avocado in verschiedenen Varianten eine Rolle spielt, wie zum Beispiel Sushi-Eis (siehe Bild). In seinen Eiscafés ist man im Reich einer wahrgewordenen Märchenfigur, denn mit seinem Zylinderhut erinnert Inhaber Matthias Münz tatsächlich an den verrückten Hutmacher aus der Geschichte von “Alice im Wunderland” – aber auch seine Eiskreationen sind märchenhaft leckere Genuss-Wunder. 2012 eröffnete er sein erstes Eiscafé in München, mittlerweile gibt es bereits 3 gut besuchte Standorte. Geheimtipp: Im Sommer sind Avocado-Eis und Sushi-Eis wieder Teil seines wechselnden Sortiments.

Amalienstraße 77, 80799 München

Luicella’s Ice Cream in Hamburg

Unser Tipp für die Hansestadt ist Luicella’s. Mitgründer und ehemaliger Schwimmer, Markus Deibler schwört auf die grüne Frucht: “Avocado bringt neben dem super Geschmack auch ordentlich gutes Fett mit ins Eis, was es besonders cremig macht. Da man Avocado meist als salzige Speise isst – wir zumindest – ist es spannend, sie auch mal als Süßspeise zu essen.” Dabei setzt Luicella’s Team seit der Gründung 2013 auf natürliche Zutaten ohne künstliche Aromen. Die Freude an Eis drückt sich hier durch leckere und außergewöhnliche Geschmäcker aus und Avocado spielt oft eine Hauptrolle, wie in dem vorzüglichem Avocado-Eis mit Blaubeersoße. Wer das nachmachen möchte, kann auch Workshops der Eis Experten besuchen.

Detlev-Bremer-Straße 46, St. Pauli, 20359 Hamburg

Location Tipps für den Frankreich Urlaub

L’avocat givré bei Fruttini in Paris

Hier gibt es handwerklich gefrostetes leckeres Avocado-Sorbet.

24, rue Saint-Placide, 75006 Paris

Les Glaces Romanes in Hossegor

Das Avocad0-Eis hat hier einen besonders nussigen Geschmack.

31, avenue Paul Lahary, 40150 Soorts-Hossegor

Gelateria Antoine in Sables d’Olonne

Avocado-Eis ist in dieser Eisdiele besonders beliebt und wird immer wieder von Kunden angefragt.

14, quai George V, 85100 Les Sables-d’Olonne

Mehr über Avocados weiß die World Avocado Org: https://avocadofruitoflife.com/en/

