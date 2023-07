Verleihung des Hornstein-Rankings im Europa-Park Erlebnis-Resort: „Ammolite – The Lighthouse Restaurant“ überzeugt erneut.

Die ausgezeichneten Köche der Hornsteinliste 2023

Champagne Laurent-Perrier präsentierte Anfang Juli das Hornstein-Ranking 2023 und zeichnete damit die besten Köche und Köchinnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol im Europa-Park Erlebnis-Resort aus.

Seit 42 Jahren fasst das Hornstein-Ranking die Ergebnisse der führenden Restaurant-Guides aus den jeweiligen Ländern zusammen. 18 der besten Köche aus vier Ländern kamen, um die begehrte Auszeichnung der drei Kronenbewertungen des Hornstein-Rankings entgegenzunehmen.

Auch das im Leuchtturm des 4-Sterne Superior Hotels „Bell Rock“ gelegene „Ammolite – The Lighthouse Restaurant“ unter der Leitung von Peter Hagen-Wiest erlangte mit 90,5 Punkten und zwei Kronen Platz 33 der besten Restaurants in Deutschland. Erst im April durfte sich der Küchenchef bereits zum neunten Mal in Folge über zwei Michelin-Sterne freuen.

Hornsteinliste 2023

Die Ergebnisse des Hornstein-Liste beruhen auf der Auswertung aktueller Bewertungen von verschiedenen Restaurantguides, die entsprechend ihrer Bewertungskriterien zusammengefasst und nach einem 100-Punkte-System aufgeschlüsselt werden. Insoweit ist die vorliegende Hornstein-Liste ein rechnerischer und unkommentierter Querschnitt durch die einschlägigen Restaurantbewertungen der deutschsprachigen Publikationen. Im Anschluss an die Verleihung erlebten alle Spitzenköche in der Restaurant-Weltneuheit „Eatrenalin“ ein exklusives Champagne Dinner by Laurent-Perrier. Die einzigartige Genussreise vereint neben gastronomischer Spitzenleistung ein eindrucksvolles Zusammenspiel von visuellen, akustischen und haptischen Eindrücken – alle Sinne werden berührt. Eatrenalin beeindruckt insbesondere Kulinarikbegeisterte mit einer Fine Dining Experience der Extraklasse. Die Gäste dürfen sich mit einem exklusiven Acht-Gänge-Menü mit Fleisch und Meeresfrüchten oder veganen Kreationen verwöhnen lassen. Dabei werden moderne und internationale Einflüsse vereint, passend zum jeweiligen Ambiente der Szenerie in den verschiedenen Genuss-Sphären.

Deutschland:

Sven Elverfeld, Aqua, Wolfsburg

Torsten Michel, Schwarzwaldstube, Baiersbronn

Christian Bau, Victor’s Fine Dining by Christian Bau, Perl-Nennig

Clemens Rambichler, Waldhotel Sonnora, Dreis

Torsten Michel – Drei-Sterne Koch

Schweiz:

Peter Knogl, Cheval Blanc by Peter Knogl, Basel

Andreas Caminada, Schauenstein, Fürstenau

Österreich:

Benjamin Parth, Stüva, Ischgl



Sowie aus Südtirol, den Top-Platzierten:

Gerhard Wieser, Castel Fine Dining, Dorf Tirol

Peter Girtler, Gourmetstube Einhorn, Mauls

Mit Douce Steiner vom Hirschen in Sulzburg wurde die bestplazierte Köchin geehrt. Siggi Schelling vom Werneckhof by Sigi Schelling freute sich als beste Neueinsteigerin in die Top 100 unter den Köchinnen.



Thomas Kellermann vom Gourmet-Restaurant Dichter, Rottach-Egern wurde als bester Aufsteiger in die Top 20 und Martin Fauster als Einsteiger in die Top 100 ausgezeichnet.

Weiterhin geehrt wurden die anwesenden Spitzenköche:

Claus-Peter Lumpp (in Vertretung Stefan Leitner + Cyril Bettchen, Restaurant Bareiss,

Martin Hermann, Le Pavillon, Hotel Dollenberg, Bad Peterstal-Griesbach

Edip Sigl, ES:SENZ, Grassau

Boris Rommel, Le Cerf, Zweiflingen

Peter Hagen-Wiest, Ammolite-The Lighthouse Restaurant, Rust

Alle Köche und Gäste erlebten im Anschluss an die Ehrung das Eatrenalin Champagne Dinner by Laurent-Perrier in der Restaurant-Weltneuheit Eatrenalin. Später feierten alle zusammen ihre Erfolge an der EATRENALIN Bar.

Die vollständige Hornstein-Liste unter: www.hornsteinranking.de