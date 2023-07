Wie halte ich meinen Wein im Sommer optimal temperiert?

Experte Stephan Kohmann, CEO EuroCave Germany, mit den besten Tipps zur optimalen Weinlagerung im Sommer im Gourmet Report Interview.

Der Geschmacksunterschied zwischen einem perfekt gelagerten und einem schlecht gelagerten Wein kann immens sein.

Daher müssen Weine im Sommer geschützt werden. Hierfür habe ich drei einfache Tipps:

Weine an einem Ort mit konstanter Temperatur lagern – weder zu kühl noch zu warm. Für lange Lagerzeiten sind 12°C perfekt!

Gegen das Austrocknen des Korkens und um die Oxidation des Weines zu verhindern, sollte die Luftfeuchtigkeit zwischen 70 und 75 % betragen.

Lagern Sie Weine in dunklen Räumen mit UV-Schutz, das verhindert den Abbau der Tannine.

Die meisten modernen Wohnungen bieten keine optimalen Bedingungen für die Weinlagerung, deshalb ist ein Weinklimaschrank essenziell für ein gelungenes Weinerlebnis. Er bietet die besten Voraussetzungen, um den Wein vor der Sommerhitze und Temperaturschwankungen zu schützen.

Für die Reifung von feinen Weinen empfiehlt sich ein 1-Zonen Weinklimaschrank. Um Weine ideal zu lagern und zu servieren, sind Weinklimaschränke mit zwei oder drei Zonen erhältlich. Drei Zonen ermöglicht es ganz einfach einen Bordeaux bei 17°C einen roten Burgunder bei 16°C oder einen elsässischen Grauburgunder bei 11°C zu servieren.



Welche Temperaturen sind für meinen Wein ob rot, weiß oder rosé im Sommer richtig?

Die Serviertemperatur ist wichtig für die Aromen, den Geschmack und die Textur des Weines. In der Regel ist es aber auch etwas abhängig vom persönlichen Geschmack. Rotweine werden in den Sommermonaten normalerweise etwas kühler serviert, um die frischen Eigenschaften zu unterstreichen, d. h. zwischen 13°C und 18°C, da hier die Aromen besonders gut zur Geltung kommen.

Weißweine werden gekühlt serviert, um ihre Frische und Aromatik zu bewahren. Im Sommer am besten bei einer Temperatur zwischen 7°C und 13°C, damit der Wein auch in der Sommerhitze erfrischend bleibt.

Roséweine sind aufgrund ihrer leichten und erfrischenden Art perfekt für den Sommer geeignet. Der empfohlene Temperaturbereich liegt ebenso zwischen 7°C und 13°C, für das volle Geschmacks- und Aromaerlebnis.

Wie halte ich meinen Wein im Sommer optimal temperiert?

Wie erkenne ich, ob ein Wein zu warm geworden ist?

Die Serviertemperatur des Weins hat großen Einfluss auf seine Nase und sein Gefühl am Gaumen. Ist er zu kalt, verschließt sich der Wein und kann sich nicht entfalten. Ist er zu heiß, verströmt der Alkohol und unterdrückt die Aromen. Daher ist es wichtig zu warmen Wein zu verhindern. Die richtige Lagerung spielt dabei eine wichtige Rolle.

Im Glas erwärmen sich Weine sowieso sehr schnell.

Was macht einen Weinklimaschrank besonders und wie unterscheidet er sich von einem Weinkühlschrank oder Kühlschrank?

Weinklimaschränke sind eine ideale Lösung, um Wein zu lagern und ihn so auf die richtige Serviertemperatur zu bringen.

Es gibt vier gute Gründe für einen Weinklimaschrank:

In einem Kühlschrank liegt die optimale Temperatur zwischen 0°C und 4°C und gewährleistet so die optimale Konservierung von Lebensmitteln und verhindert die Entwicklung von Bakterien. Bei einer zu kalten Lagerung können die Weine beim Servieren ihren Geschmack und ihre Komplexität verlieren.

Eine Kühlschranktür wird mehrmals am Tag geöffnet und geschlossen. Unabhängig davon, ist der Wein starken Vibrationen ausgesetzt, das sollte unbedingt verhindert werden.

Lebensmittelgerüche können einen Wein verderben, indem sie den Korken durchdringen und dem Wein so einen unangenehmen Geschmack verleihen.

Standardkühlschränke sind so konzipiert, dass sie die Feuchtigkeit im Inneren des Kühlschranks mit Hilfe von kalter Luft beseitigen, um die Bildung von Frost zu verhindern. Weinklimaschränke hingegen sind so konzipiert, dass sie eine Luftfeuchtigkeit von 60 % bis 75 % im Inneren des Schranks aufrechterhalten. Liegt die Luftfeuchtigkeit unter diesem Wert, können die Flaschenkorken austrocknen, Sauerstoff eindringen oder der Wein auslaufen. Liegt die Luftfeuchtigkeit darüber, kann sich Schimmel bilden und die Etiketten können sich ablösen.

Wo sollte ich einen Weinklimaschrank platzieren, damit er optimal kühlt?

Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollte bei der Ausrichtung des Weinschrankes auf die Raumtemperatur geachtet werden. Bereiche mit großen Temperaturschwankungen sind zu vermeiden, ebenso wie Wärmequellen oder direkte Sonneneinstrahlung.

Eine ausreichende Belüftung und Platz für Luftzirkulation ist ebenfalls entscheidend für die Funktion des Weinklimaschranks.

Tipp: Stellen Sie den Weinschrank auf eine ebene Fläche, um Vibrationen oder Kippen zu vermeiden und um die Sedimente im Wein nicht aufzuwirbeln.

Was macht einen EuroCave so besonders?

EuroCave hat nicht nur den Weinklimaschrank im Jahr 1976 erfunden, die Produkte stehen für höchste Qualität und sind dadurch besonders langlebig. Alle EuroCave Weinklimaschränke werden in Frankreich hergestellt. Wir sind sehr stolz als einziger Hersteller von Weinklimaschränken die beiden Labels Origine France Garantie und Living Heritage Company (EPV) tragen zu dürfen.

Aber vor allem verspricht EuroCave ein rundum gelungenes Erlebnis! Der Weinklimaschrank, hat sich, ebenso wie der aktuelle Zeitgeist, die Inneneinrichtung und die Architektur zu größeren Räumen hin geändert: und somit ist unser Produkt auch ein dekoratives Objekt geworden.

Die Kombination von Ästhetik und technischer Leistung macht EuroCave dabei besonders. Neben der Produktqualität ist für EuroCave ein hervorragender Kundenservice wichtig.

Persönliche Frage: was halten Sie von Eiswürfeln im Wein und was ist ihr persönlicher liebster Sommerwein?

Nichts ist so erfrischend, wie ein kühles Glas Wein! Immer häufiger werden auch Eiswürfel zu Weiß- oder Roséwein angeboten, welches dann schmilzt und den Wein verdünnt.

Mein persönlicher Tipp: Um Wein zu kühlen, kann das Glas kalt ausgespült werden. Ein besonderer kühlender Hingucker sind gefrorene Trauben im Weinglas! Für mich ist die beste Lösung, um Wein optimal servierbereit zu kühlen, natürlich, in einen Weinklimaschrank zu investieren.

Ich persönlich mag leichte und frische Weine, wie Sauvignon Blanc, einen Côtes-de-Provence La Londe oder Champagner extra brut.

