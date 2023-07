Singapur MICHELIN-Guide 2023

Fünf Restaurants werden neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet, womit sich die Gesamtzahl der mit MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Restaurants in Singapur auf 55 erhöht

– Der erste MICHELIN Green Star in Singapur wird in diesem Jahr verliehen und unterstreicht das nachhaltige Engagement eines neuen Restaurants

– 286 Restaurants bilden die Auswahl für 2023 mit über 30 verschiedenen Küchen

Michelin freut sich, die vollständige Restaurantauswahl des MICHELIN-Führers zu präsentieren

Die Ausgabe 2023 des MICHELIN-Führers Singapur umfasst insgesamt 286 Restaurants, darunter Sternelokale, Bib Gourmand-Restaurants und ausgewählte Restaurants. Die diesjährige Auswahl enthält auch ein Restaurant, das mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet wurde, eine Premiere für Singapur.

„Singapur ist ein faszinierendes Reiseziel, das für seine Modernisierung bekannt ist, ohne dabei sein Engagement für Nachhaltigkeit aufzugeben. In diesem Jahr freuen sich unsere Inspektoren, zum ersten Mal in Singapur einen MICHELIN Green Star zu vergeben, um ein Restaurant hervorzuheben, das sich besonders für eine nachhaltigere Gastronomie einsetzt“, erklärt Gwendal Poullennec, der internationale Direktor des MICHELIN-Führers, Gourmet Report „Die kulinarische Landschaft Singapurs, die auf einer enormen kulturellen Vielfalt beruht, ist stets mit einer großen Vielfalt an köstlichen Gerichten gefüllt. Das Inspektionsteam war erstaunt, viele Straßenstände mit schmackhaften Gerichten verschiedener ethnischer Gruppen zu entdecken, die ihre eigenen Geheimrezepte haben, um den Gästen ein authentisches kulinarisches Erlebnis zu bieten. Von anspruchsvollen Restaurants über schmackhafte Imbissbuden bis hin zu authentischen Straßenhändlern – das Potenzial für unvergessliche gastronomische Erlebnisse ist in der Löwenstadt erstaunlich hoch.“

5 Restaurants in Singapur sind neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet worden

Das Born, untergebracht in der Jinricksha Station (einem ehemaligen Rikscha-Depot von 1903), bietet einen modernen Speisesaal mit leuchtenden Doppelbögen, einer hohen Glasdecke und einer ätherischen Papierskulptur. Der Chefkoch Zor Tan, ein Protegé von André Chiang, kocht ein Degustationsmenü, das vom Kreislauf des Lebens und seiner persönlichen Reise inspiriert ist und die französische Gastronomie mit der chinesischen Küche verbindet. Die Gerichte sind kreativ und werden mit Zutaten aus aller Welt zubereitet, wobei Textur- und Geschmackskontraste im Vordergrund stehen.

Poise ist mit einem MICHELIN-Stern für sein Degustationsmenü ausgezeichnet, das europäische und nordische Klassiker neu erfindet, die unscheinbar wirken, aber mit cleveren und kreativen Kombinationen sowie einer nuancierten Schichtung von Texturen und Aromen versehen sind.

Küchenchef Steve Lancaster präsentiert seine kulinarischen Perlen in einem monochromen Raum mit theatralischer Beleuchtung, um die Aufmerksamkeit auf die Speisen zu lenken. Das Gericht Huhn, Speck und Zwiebel ist ein mit Hühner-Mousse gefüllter Hühner-Lolli, der auf einem Schalottenpüree aus Speck und Zwiebeln liegt, das für einen komplexen Geschmack sorgt.

Seroja wurde 2022 von Chefkoch Kevin Wong eröffnet, der bereits in renommierten Restaurants in Frankreich, den USA und Singapur gekocht hat, um seine Liebe zum malaysischen Archipel zu bekunden. Seine auf Meeresfrüchte ausgerichteten Degustationsmenüs sind eine Hommage an die malaysischen kulinarischen Traditionen, wobei er großzügig lokale Produkte, Gewürze und Techniken verwendet. Die Gerichte werden sorgfältig und kunstvoll angerichtet, und die Aromen sind subtil und fein ausgewogen.

Das Sushi Sakuta präsentiert sich in einem schlichten, aber eleganten Raum mit einem Tresen mit 10 Sitzplätzen, der aus einer 200 Jahre alten Zypresse aus Nara, Japan, gefertigt wurde. Sushi Master Yoshio Sakuta arbeitet eng mit dem japanischen Küchenteam zusammen und kreiert ein saisonales Omakase-Menü mit Sushi und japanischem Fisch sowie hochwertigen Produkten wie Kaviar und Trüffeln.

Willow ist das erste Restaurant des singapurischen Küchenchefs Nicolas Tam, der bereits in einigen renommierten Küchen gearbeitet hat. Seine soliden französischen Techniken kommen in seinem pan-asiatischen Degustationsmenü zum Tragen, das hauptsächlich japanische Zutaten enthält und durch Raffinesse, Präzision und Ausgewogenheit besticht. Die Gänge werden von den Chefköchen selbst serviert und vorgestellt, fließen nahtlos ineinander und bauen aufeinander auf.

Erster MICHELIN Green Star in Singapur für das Seroja

Innerhalb der Restaurantauswahl des MICHELIN-Führers hebt der MICHELIN Green Star Einrichtungen hervor, die aufgrund ihrer nachhaltigen Praktiken und ihrer kulinarischen Erlebnisse, die kulinarische Exzellenz mit herausragendem ökologischem Engagement verbinden, eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen.

umweltfreundlichem Engagement verbinden.

Im MICHELIN-Guide Singapur 2023 wird der erste MICHELIN Green Star an das neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete Restaurant Seroja verliehen. Seroja verwendet Zutaten aus Malaysia und Singapur und bringt die die Schönheit der Natur in Gerichten, die die zarten saisonalen Einflüsse des Mikroklimas widerspiegeln. Das Bestreben, die Zutaten wertzuschätzen, spiegelt sich in der Speisekarte ebenso wider wie in der Kombination mit alkoholfreien Getränken, für die Gemüseabfälle verwendet werden. Das Restaurant glaubt auch an die ständige Weiterentwicklung der Studien, indem es kurze Kurse für das Personal anbietet, sowie an die wissenschaftliche Forschung in der Landwirtschaft.

Landwirtschaft, die Seroja als wertvolle Maßnahmen zur Nachhaltigkeit betrachtet.

33 weitere neue Lokale in der MICHELIN-Auswahl

Mehr als die Hälfte der 33 neuen Lokale sind Hawker-Stände mit beliebten singapurischen Gerichten wie Chwee Kueh (Bedok Chwee Kueh im Bedok Interchange Hawker Centre), Karottenkuchen (Unforgettable Carrot Cake im Bukit Merah View Market & Hawker Centre), Fishball-Nudeln (Hup Kee Teochew Fishball Mee im Mei Ling Market & Food Centre); Hühnerreis (Zi Jing Cheng Hainanese Boneless Chicken Rice im Alexandra Village Food Centre), und viele mehr.

Drei Sonderauszeichnungen des MICHELIN-Führers

MICHELIN Guide Service-Auszeichnung

Der MICHELIN Guide Service Award 2023 zielt darauf ab, qualifizierte und talentierte Fachkräfte hervorzuheben und zu fördern, die das Kundenerlebnis entscheidend verbessern. Diese Auszeichnung geht an Desmond Wong vom mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Restaurant Shoukouwa.

Wong arbeitet im Shoukouwa seit dessen Eröffnung. Er kennt sich mit den Eigenschaften der verwendeten Zutaten aus, ebenso wie mit der Weinkarte und der Sake-Auswahl. Er gibt stets professionelle Auskünfte und gibt den Gästen entsprechende Empfehlungen. Indem er interessante Gespräche mit den Gästen initiiert, stellt Wong die Kommunikation zwischen dem Küchenchef und den Gästen her.

MICHELIN Guide Sommelier-Auszeichnung

Der MICHELIN Guide Sommelier Award 2023 würdigt die Fähigkeiten, das Wissen und die Leidenschaft von talentierten Sommeliers der Branche. In diesem Jahr geht der Sommelier Award an Makoto Iwabuchi vom neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurant Sushi Sakuta.

Mit einem soliden akademischen Hintergrund in Sachen Wein verfügt Iwabuchi über ein umfangreiches Wissen über Wein und Sake. Nachdem er über 15 Jahre in Südostasien und Japan verbracht hat, ist Iwabuchi ein Profi, was seine Angebote und Empfehlungen angeht, nachdem er die Vorlieben der Gäste kennengelernt hat.

MICHELIN Guide Young Chef Award

Mit dem MICHELIN Guide Young Chef Award 2023 wird ein junger Küchenchef ausgezeichnet, der in einem der ausgewählten Restaurants arbeitet und dessen außergewöhnliches Talent und großes Potenzial die Inspektoren beeindruckt haben. In diesem Jahr geht der Preis an Kevin Wong aus dem frisch mit einem MICHELIN-Stern und einem Grünen Stern ausgezeichneten Restaurant Seroja.

Wong ist jung und leidenschaftlich, und er integriert gekonnt malaiische und südostasiatische Zutaten und Gewürze in seine Rezepte, um raffinierte und köstliche Gerichte zu kreieren. Er begann seine Reise in die kulinarische Branche bereits im Alter von 14 Jahren und hatte bereits zahlreiche Erfahrungen in der ganzen Welt gesammelt, darunter in Frankreich, San Francisco, Tokio und Singapur.

Die Meinung des Gourmet Reports: Wir waren nun gerade kurz in Singapur. Ob die Massstäbe des Michelin identisch mit den europäischen sind, wage ich zu bezweifeln. Trotzdem ist die Liste eine gute Hilfe für den Besucher. Die 2-3 Sterner dürften auch in Europa sternewürdig sein und die Hawker – Auswahl ist eine große Hilfe für den Touristen, der nur ein paar Tage da ist und einiges Leckeres probieren möchte.

